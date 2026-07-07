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Sarız'daki 178 TOKİ konutu hak sahiplerine teslim edilecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Kayseri'nin Sarız ilçesi Kızılpınar Mahallesi 2. Etap 178 Konut Projesi kapsamında konut teslimleri başlıyor.

Sarız'daki 178 TOKİ konutu hak sahiplerine teslim edilecek

TOKİ tarafından Kayseri’nin Sarız ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde yapılan sosyal konut çalışmaları tamamlandı. 2.Etap çalışmalarındaki tamamlanan 178 konut, 10 Temmuz 2026 tarihine kadar hak sahiplerine teslim edilecek. 

TOKİ tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kayseri Sarız Kızılpınar Mah. 2. Etap 178 Adet Konut Projesi kapsamında yer alan konutların teslim işlemleri 22 Haziran – 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında yer alan program çerçevesinde Prokon Müh. ve Müş. A.Ş. tarafından Kayseri Sarız Kızılpınar Mah. 2. Etap 178 Adet Konut Projesi şantiyesinde gerçekleştirilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi

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