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Sarız Fettahdere'de 13. Yayla Şenliği yoğun katılımla düzenlendi

Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Fettahdere Mahallesi'nde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Geleneksel Yayla Şenliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sarız Fettahdere'de 13. Yayla Şenliği yoğun katılımla düzenlendi

Kültürel değerlerin yaşatılması amacıyla düzenlenen şenliğe, Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ali Özcan, AK Parti Sarız İlçe Başkanı Hulisi Kara, MHP Sarız İlçe Başkanı Mehmet Çelik, Anahtar Parti Sarız İlçe Başkanı Osman Nuri Döner ile Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Erkek katıldı. Şenliğin en ilgi gören bölümlerinden biri halk ozanlarının konseri oldu. Aşık Kul Nuri ile Aşık Beyzade Aslan, seslendirdikleri türkülerle katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Vatandaşlar da türkülere eşlik ederek etkinliğe renk kattı. Sahne öncesinde konuşan Aşık Kul Nuri, uzun yılların ardından yeniden Fettahdere'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, vatandaşlarla aynı ortamı paylaşmanın kendisi için anlamlı olduğunu ifade etti.

Aşık Beyzade Aslan ise daha önce de Fettahdere'de konser verdiğini hatırlatarak, geçmişte başlatılan geleneğin bugün Mevlüt Ürküt tarafından sürdürüldüğünü söyledi. Fettahdere halkının kültürel değerlerini yaşatmaya devam ettiğini dile getiren Aslan, bu birlikteliğin önemli olduğunu kaydetti. Şenliğin organizasyonunda görev alan Mevlüt Ürküt de etkinliğin bu yıl rekor katılımla gerçekleştirildiğini belirterek, programa destek veren siyasi parti temsilcilerine, sanatçılara ve vatandaşlara teşekkür etti.
Gün boyunca konserler, sohbetler ve çeşitli ikramların gerçekleştirildiği şenlik, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

Haber Merkezi

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