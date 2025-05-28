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Sarız'ın yollarını Adana Büyükşehir'den gelen araç süpürecek

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç 'Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ile yaptığımız görüşmede Başkanımız, Sarız'ımıza en kısa sürede bir adet Yol Süpürme Aracı gönderileceğini ifade etti' dedi.

Sarız'ın yollarını Adana Büyükşehir'den gelen araç süpürecek

Milletvekili Genç, Sarız için Adana Büyükşehir'den yol süpürme aracı sözü aldı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’in yol süpürme aracı talebi üzerine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın araç göndereceğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Genç, “Dün Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ile yaptığımız görüşmede Başkanımız, Sarımıza en kısa sürede bir adet Yol Süpürme Aracı gönderileceğini ifade etti. Kendisine ilçemiz halkı olarak çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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