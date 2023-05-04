Sarız jandarmasından operasyon: tabanca ve şarjör ele geçirildi
Kayseri'nin Sarız ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda tabanca ve 2 adet şarjör ele geçirilerek şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
- 04.05.2023 09:44
- Güncelleme: 04.05.2023 09:44
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Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Sarız Küçükkabaktepe Mahallesi’nde A.E.isimli şüphelinin evinde arama yapıldı.
Yapılan aramada 1 adet Akrep diye tabir edilen kısa namlulu otomatik makinalı tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında A.E. isimli şüpheli gözaltına alındı.
1ha
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