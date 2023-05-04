Sarız jandarmasından operasyon: tabanca ve şarjör ele geçirildi

Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Sarız Küçükkabaktepe Mahallesi’nde A.E.isimli şüphelinin evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 1 adet Akrep diye tabir edilen kısa namlulu otomatik makinalı tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında A.E. isimli şüpheli gözaltına alındı.