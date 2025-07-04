Sarız Muhtarları Büyükşehir'de Biraraya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Erkek ve Sarız ilçesi mahalle muhtarlarını Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda konuk etti. Gerçekleşen ziyarette Büyükkılıç, 'Muhtarlar bizim için çok önemli. Bulundukları yerlerde adeta sesimiz, bizim dostlarımız' ifadelerinde bulundu.

Sarız Muhtarları Büyükşehir'de Biraraya geldi

Kentteki istişare odaklı yerel yönetim faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sesleri ve uç beyleri olarak nitelediği muhtarlar ile sık sık bir araya gelmeye, onları ağırlayarak istişare yapmaya devam ediyor. 

“Bulundukları Yerde Adeta Bizim Sesimiz, Talepleri İleten Dostlarımız”

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Erkek ile birlikte Kayseri’nin en uzak ilçelerinden Sarız’ın mahalle muhtarlarını Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda ağırlayan Büyükkılıç, “Hoş geldiniz diyoruz. Şeref verdiniz. Tabi muhtarlar bizim için çok önemli. Bulundukları yerde adeta bizim sesimiz, problemleri bize yansıtan, talepleri ileten dostlarımız. Malum daire başkanlığımız da var sizlerin de destekleri ile meclisimizden geçen mevzuata uygun uygulamayla daire başkanlığımız da muhtarlarımızda direkt ilgileniyor ilgili müdürlüğümüzle” diye konuştu.

Muhtarlarla birebir ayrıca görüşmenin kendileri için bir zenginlik olduğunu da dile getiren Başkan Büyükkılıç, muhtarlarla görüş alış verişinde bulunarak, onları dinledi. 

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Erkek ise Başkan Büyükkılıç’ın öncülüğünde buluşmaya ön ayak olduklarını dile getirerek, Büyükkılıç’a teşekkür etti. 

Gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen de eşlik etti. 

Ziyaret sonunda, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Haber Merkezi

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