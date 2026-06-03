Sarız, Rize, Trabzon ve Giresun'u geride bıraktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gerçekleşen toplam yağışlara ilişkin verileri paylaştı. Meteorolojik verilere göre; 1 Haziran 2026 saat 06:00 ile 1 Haziran 2026 saat 06:00 arasında Kayseri’nin Sarız ilçesi Türkiye’nin en çok yağış alan yeri oldu.

SARIZ, RİZE, TRABZON VE GİRESUN’U GERİDE BIRAKTI

Gerçekleşen toplam yağış miktarında 21,2 milimetre ile metrekareye düşen en yüksek yağışı alan Sarız, Rize, Trabzon ve Giresun gibi mevsim genelinde en çok yağış alan illeri geride bıraktı. Ayrıca Develi 13,2 milimetre, Tomarza 9,9 milimetre yağış ile ilk sıralarda yer aldı.

1 Haziran 2026 saat 06:00 ile 1 Haziran 2026 saat 06:00 tarihleri arasında en çok yağış alan yerler ise şu şekilde;

1.Kayseri, Sarız, 21,2 milimetre

2.Rize, Ardeşen, 15,0 milimetre

3.Kayseri, Develi, Küçükkünye Köyü 13,2 milimetre

4.Giresun, Dereli, 12,8 milimetre

5.Trabzon, Tonya, Kalınçam 12,8 milimetre

6.Gümüşhane, Kürtün, Elciğez Köyü 12,4 milimetre

7.Artvin, Merkez, Beşağıl Köyü 10,4 milimetre

8.Rize, Fındıklı, Yenişehitlik Köyü 10,4 milimetre

9.Giresun, Dereli Kümbet Yaylası 10,0 milimetre

10.Artvin, Murgul 9,9 milimetre

11.Kayseri, Tomarza Güzelsu Köyü 9,9 milimetre