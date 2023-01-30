Sarraf Gülderdi: “Altın yükselse de alıcısı azalmıyor”

Altın yeni haftaya düşüşle başladı. Piyasayı değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi ise, “Bu hafta başı itibariyle has altın bin 180 liradan, çeyrek altın bin 950 liradan, 22 ayar altın bin 150 liradan işlem görüyor. Dolar 18,99 euro 20,68 liradan işlem görmektedir. Şu an ise kapalı çarşıda sakin seyrini devam ettiriyor. Altın bir haftadır bin 180 ile bin 190 lira arasında gidip gelmektedir. ONS fiyatı ise şu anda bin 925 bin 930 bandında devam ediyor. Dünya üzerindeki resesyon beklentileri hala devam ediyor ve bununla birlikte FED’in açıklamalar vardı.

Faiz artırımlarına devam ederken şu anda faiz indirimi gelebilir. Bu ONS üzerindeki baskıyı arttırmaktadır. Altın şu anda soluk alıyor diyebiliriz. Ancak uzun vadede altın 2023 yılının sonuna doğru bu seviyelerin biraz daha üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Bu nedenle de ONS fiyatlarının da 2 bin doların üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Yıl sonunda çeyrek altın 3 bin 500, 22 ayar altın cinsinden de 2 binlere yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Altın şu anda sakin seyrini devam ettiriyor. Altın tek seferde hamlesini yapmaz arada böyle düşüşler meydana gelebilir ama tekrardan yönünü yukarıya çevireceğini tahmin ediyoruz. Çünkü dünya üzerinde altını aşağı yönlü çevirecek bir açıklama söz konusu değil. Doların bu seviyelerde kalacağını tahmin ediyoruz. Çünkü devletin bu yönde önlemleri var. Vatandaşlarımızı dövizde pek tutmak istemiyor. Ama ONS fiyatının yukarı yönlü gideceğini tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

“ALIŞ HER DÖNEM VAR”

Altın yükselişine devam etse de alıcısının daima olduğunu belirten Sarraf Gülderdi “Alış her zaman var. Biz bu mesleğe girdiğimizde gram altın 60 liradan 100 liraya çıktığında kimse almaz diyorlardı. Ama şu anda bin 200 liraya yaklaştı hala aynı oranda alış oluyor. Ne kadar alım gücü düşse de insanların enflasyona karşı sıkıntıları olsa da diğer durumu iyi olan kesim altın alımına devam ediyor” ifadelerini kullandı.

GÜNCEL ALTIN ve DÖVİZ FİYATLARI

22 ayar has altın: 1180 TL,

Çeyrek altın: 1950 TL,

Dolar: 18,99 TL,

Euro: 20,68 TL.