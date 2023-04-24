Sarraf Gülderdi: “Yıl sonu çeyrek altın 3 bin lirayı geçebilir”

Altın ve döviz piyasasını değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, bayram öncesi altının rekor seviyelere çıktığını anımsattı. Has altının bin 370 liraya, çeyrek altının ise 2 bin 280 liralara kadar çıkarak rekor kırdığını ifade eden Gülderdi, “Bu gördükleri zirve rakamdı. Şu anda kendi yorumumuzca bir düzeltme hareketi yapıyor. Şu anda çeyrek altın kapalı çarşıda 2 bin 250 lira, bin 350 liradan da Has altın işlem görüyor. Bin 290 liradan da 22 ayar altın işlem görüyor. Bayram öncesi dolarda yukarı yönlü hareketleri gördük. Bunun üzerine ONS da yükselince altında yeni rekorlar geldi. ONS 2 bin 40’a kadar çıkmışken şuanda bin 985 lira seviyesinde. Dolar da 20,50, Euro ise 22,50 liradan işlem görmekte. Dövizin yukarı yönlü hareketleri altını etkiliyor. Özellikle 19 lira seviyesinden 20,50’ye kadar çıkan dolar, altını tetiklemişti. Bunun üzerine ONS da yükselince yeni rekor geldi. Şu anda ONS’da aşağı yönlü hareketler gözleniyor. Biz bunu esnaflar olarak düzeltme hareketi olarak görüyoruz. Özellikle 2047 seviyesin geldikten sonra 60 dolarlık bir aşağı yönlü hareket gözlendi. Ama kısa vadede tekrar bunu toparlayacağını yukarı yönlü hareket edeceğini tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yatırım tavsiyesi olmadan altının yıl sonunda 3 bin, 3 bin 500 liraları görebileceğini dile getiren Gülderdi, “Yatırım tavsiyesi değil ama yılbaşında söylediğimiz gibi bin 300’leri, bin 400’leri tahmin etmiştik, yıl sonu hedefleri bin 500 olarak söyleniyordu ama bu rakam biraz daha geriye çekildi diyebilirim. Yıl sonunda has altının bin 600’lü, bin 700’lü, çeyrek altının ise 3 bin, 3 bin 500 lira bandına geleceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Güncel Altın ve Döviz Fiyatları:

22 Ayar Altın: 1290 TL

Has Altın: 1350 TL

Çeyrek Altın: 2250 TL

Dolar: 20,50 TL

Euro: 22,50 TL