Sarraf İhsan Gülderdi: 'Altın tüm zamanların rekor seviyesinde'

 Sarraf İhsan Gülderdi, güncel altın ve döviz piyasasını değerlendirerek altının rekor kırdığını söyledi. Gülderdi, 'Altın şu an tüm zamanların rekor seviyesinde Dolar ve Euro da kısmi olsa da yukarı yönlü hareket ediyor' dedi. 

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  • 23.10.2023 15:10
  • Güncelleme: 23.10.2023 15:10
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Altın tüm zamanların rekor seviyesinde'

Sarraf İhsan Gülderdi, hafta başlangıcında altın ve döviz piyasasını değerlendirdi. Gülderdi altının rekor rakamı gördüğünü söyleyerek, “Altın bu hafta itibariyle pozitif bir başlangıç yaptı. Bu da ONS kaynaklıydı ONS fiyatı geçen hafta bin 900’e merdiven dayamıştı şu an da 2 bin dolara kadar yaklaştı şu anda bin 980 dolar seviyesinde TL cinsinden ise şu anda çeyrek altın 3 bin 70 lira, 22 ayar altın bin 790 lira, has altın ise bin 860 liradan işlem görmekte. Altın şu an tüm zamanların rekor seviyesinde dolar ve Euro da kısmi olsa da yukarı yönlü hareket ediyor. 28,10 seviyesinde dolar işlem görürken, 29,70 seviyesinde de Euro işlem görmektedir” ifadelerini kullandı.
Sarraf Gülderdi, İsrail ve Filistin arasındaki savaşın bir an önce bitmesi dileklerinde de bulunurken; “Maalesef ki İsrail ve Filistin arasındaki savaş nedeniyle ve diğer devletlerin de savaş politikası yürütmesi ONS fiyatlarının yukarı yönü ve gerilimi artırıyor. Müslüman kardeşlerimizin bir an önce huzura kavuşmalarını ve bu zulmün durmasını istiyoruz. Her ne kadar fiyatların yükselmesi altını artırsa da aklımız oradaki kardeşlerimizde inşallah kısa zamanda bu savaş biter her şey eskisi gibi devam eder” şeklinde konuştu.
GÜNCEL ALTIN VE KUR FİYATLARI:
DOLAR: 28,10 TL.
EURO: 29,70 TL.
ÇEYREK ALTIN: 3070 TL.
22 AYAR ALTIN: 1790 TL.
HAS ALTIN: 1860 TL.

1ha

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