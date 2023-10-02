Sarraf İhsan Gülderdi, “Altının ONS bazında gevşemesi hem döviz için hem de Türk Lirası için bir alım fırsatı yaratabilir”

Yatırım tavsiyesi olmadan, bu rakamların yıl sonuna kadar tekrardan aşabileceğini düşünüyoruz. Altının ONS bazında gevşemesi hem döviz için hem de Türk Lirası için bir alım fırsatı yaratabilir” dedi.

Sarraf İhsan Gülderdi, güncel altın piyasasını değerlendirmesiyle birlikte döviz fiyatları hakkında da bilgilerini paylaştı. Sarraf Gülderdi; Altının ONS (Ölçü birimi) fiyatının bin 840 dolara kadar gerilemesinin sebebinin petrol fiyatlarıyla ilgili olduğunu belirtirken, “Şu an Kapalı Çarşı’da çeyrek altın 2 bin 790 lira, 22 ayar altın bin 620 lira, has altın ise şu anda bin 680 liradan, Dolar 27 lira 40 kuruştan, Euro ise 28 lira 90 kuruştan işlem görmekte. Altının ONS’u ise son 6 ayın en dip seviyesinde bin 840 dolara kadar geriledi. Bunun nedeni ise Amerika’daki tahvil getirilerinin en yüksek seviyesine çıkmasıydı. Şu anda 4,36 tahvil getirileri var, diğer taraftan altının bu kadar düşmesinin en büyük nedeni olan ONS’un petrol fiyatlarıyla alakalı olmasıdır. Petrol fiyatları ise 95 dolara kadar yükseldi. Bu da doların güçlenmesine neden oldu. Doların güçlendiği pozisyonlarda da ONS’un aşağı yönlü hareketleri gözlemlenebiliyor. Tabii bu benim için yatırım tavsiyesi olmadan esnaflar gözünde bir alım fırsatı olabilir. Altının ONS bazında gevşemesi hem döviz için hem de Türk Lirası için bir alım fırsatı yaratabilir. Altın tek bir çizgide yukarı yönlü hareket etmez, mutlaka düşüşler olacaktır” şeklinde konuştu.

‘ALTIN, GÖRDÜĞÜ RAKAMI ASLA UNUTMAZ’

Sarraf Gülderdi; fiyatların aşağı yukarı yönde hareket etmesinin yatırımcıları panikletecek bir durum olmadığını ancak yıl sonuna kadar da bu fiyatların aşacağını söylerken, “Altın, gördüğü rakamı hiçbir zaman unutmaz. Bin 780 gibi rakamlara kadar düşüşünü görmüştük. Yatırım tavsiyesi olmadan, bu rakamların yıl sonuna kadar tekrardan aşabileceğini düşünüyoruz. Hem ONS fiyatlarının hem de doların bu fiyatlarda kalacağını zannetmiyoruz. Yıl sonuyla birlikte yeni rekorlar gelebilir. Ancak fiyatların aşağı yönlü hareket etmesi, yatırımcıların ihtiyaçları olmaması durumunda panikleyip yatırımlarını satmalarını gerektirmez. Panik yaparak ellerindeki dövizleri ve altınları bozdurmamalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.