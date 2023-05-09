Sarraf İhsan Gülderdi: “Döviz ve altının fiziki olarak alınması daha kârlı”

Sarraf İhsan Gülderdi güncel altın ve döviz piyasasını değerlendirdi. Çeyrek altının 2 bin 350 lirayla tarihi rekoru kırdığını anımsatan Gülderdi “Has altın ise TL cinsinde bin 400 liraya kadar dayandı. Yılbaşı tahminlerimizde, 6 aylık vadede bin 500 liraya kadar yükseleceğini tahmin ediyoruz. Bu hafta bildiğiniz üzere ülkemizde seçim haftasına girmiş bulunmaktayız. Bu durum özellikle döviz fiyatlarında artışa neden olması bekleniyor. Sarraflar olarak insanların dövize doğru yönelimi olduğunu görüyoruz. Özellikle son 1 haftadır euro ve dolara büyük bir talep var. Bu da fiyatların yukarı yönlü artmasına neden oluyor. Tabi altın fiyatlarını da hareket ettiriyor. Şu anda dolar fiyatı 20,50 TL’den euro fiyatı 22,45 TL’den işlem görüyor” dedi.

ALTIN ve DÖVİZİ FİZİKİ OLARAK OLMAK DAHA KÂRLI

Sarraf Gülderdi, bankalardan dijital ortamda alınan döviz ve altının yatırımcıya zarar ettirdiği uyarısında da bulundu. Alış ve satış rakamlarındaki makasın bankalarda daha fazla olduğunu belirten Gülderdi, “Bankalar doları 1 lira aşağı 19,50 TL’den, euroyu 21,50 TL’den aldığını görüyoruz. Bu durumda vatandaşlarımızı uyarmak isteriz, dövizlerini fiziki olarak döviz bürolarından almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bankalarda aşırı bir makas farkı var” ifadelerini kullandı.

GÜNCEL ALTIN ve DÖVİZ FİYATLARI

Has Altın: 1.394 TL,

Çeyrek Altın: 2.350 TL,

Euro: 22,45 TL,

Dolar: 20,50 TL.