Sarraf İhsan Gülderdi güncel altın piyasasını değerlendirdi
Altının aşağı yönlü hareketinin devam ettiğini belirten Sarraf İhsan Gülderdi, ancak fiyatların önümüzdeki günlerde yeniden yükselişe geçmesini beklediklerini söyledi.
- 28.02.2023 08:12
- Güncelleme: 28.02.2023 08:12
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Sarraf İhsan Gülderdi, altın ve döviz kurundaki hareketliliği değerlendirdi. 6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremleri anımsatan Gülderdi, bölgeye yardımların devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Altında son iki haftadır aşağı yönlü hareketin devam ettiğini anlatan Gülderdi, FED’in faiz oranlarını düşürmesinin bunda etkili olduğunu belirtti. Gülderdi, “Resesyon beklentileri vardı, ekonomik kriz vardı. Bu durumlar enflasyonu yükseltip ONS fiyatlarını da bin 950 liraya kadar çıkarmıştı. Şu anda bin 808 liraya kadar düşürdü. Bu altında aşağı yönlü bir harekete neden oldu. Ancak yıl sonuna kadar gördüğü rakamları tekrar görerek yeni rekorlar bekliyoruz” şeklinde konuştu.
GÜNCEL ALTIN ve DÖVİZ FİYATLARI:
Çeyrek altın: 1.860 TL,
22 ayar altın: 1.080 TL
Has altın: 1.130 TL,
Dolar: 19,20 TL,
Euro: 20,20 TL.