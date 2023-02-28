Sarraf İhsan Gülderdi güncel altın piyasasını değerlendirdi

Sarraf İhsan Gülderdi, altın ve döviz kurundaki hareketliliği değerlendirdi. 6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremleri anımsatan Gülderdi, bölgeye yardımların devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Altında son iki haftadır aşağı yönlü hareketin devam ettiğini anlatan Gülderdi, FED’in faiz oranlarını düşürmesinin bunda etkili olduğunu belirtti. Gülderdi, “Resesyon beklentileri vardı, ekonomik kriz vardı. Bu durumlar enflasyonu yükseltip ONS fiyatlarını da bin 950 liraya kadar çıkarmıştı. Şu anda bin 808 liraya kadar düşürdü. Bu altında aşağı yönlü bir harekete neden oldu. Ancak yıl sonuna kadar gördüğü rakamları tekrar görerek yeni rekorlar bekliyoruz” şeklinde konuştu.

GÜNCEL ALTIN ve DÖVİZ FİYATLARI:

Çeyrek altın: 1.860 TL,

22 ayar altın: 1.080 TL

Has altın: 1.130 TL,

Dolar: 19,20 TL,

Euro: 20,20 TL.