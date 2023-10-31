Sarraf İhsan Gülderdi: “İsrail-Filistin savaşının seyri, altının durumunu belirleyecek”

. Cuma günü itibariyle altının ONS fiyatı 2 bin 6 dolara kadar çıkmıştı, bugün de 2 bin dolarla başlangıç yaptık. Bu da altın fiyatlarını tarihin zirvesi olan bin 850 bandına kadar çıkardı. Eğer bir ateşkes olur ve diğer ülkelerin de işin içerisine dahil olmaması söz konusu olursa ONS fiyatını 100 dolar daha aşağı çeker ama savaşın dozunun biraz daha artmasıyla ONS fiyatının 2 bin, 2 bin 100 bandına kadar çıkabilir. Altının durumunu artık savaşın seyri belirleyecek” dedi.

Sarraf İhsan Gülderdi, güncel altın piyasasını değerlendirmesiyle birlikte yıl sonundaki döviz ve altın fiyatları hakkında bilgilerini paylaştı. Euro’nun 29 lira 90 kuruştan, doların ise 28 lira 20 kuruştan Kapalı Çarşı’da işlem gördüğünü belirten Sarraf Gülderdi, “Fiyatlara geçmeden önce cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutluyorum. Bildiğiniz gibi geçen hafta TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) politika faizini yüzde 30’dan 35’e çıkardı. Bu da döviz fiyatlarının yukarı yönde hareket etmesine karşılık geçici bir engel, bir ağrı kesici olarak nitelendiriyoruz. Bu seviyelerde sabit tutacağının sinyallerini verse de tahmin ediyoruz ki politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 40’lara çıkacağını ön görüyoruz. Bu durumda dövizin yukarı yönde hareket etmesinin önüne geçecek” diye konuştu.

‘SAVAŞIN SEYRİ, ALTININ DURUMUNU BELİRLEYECEK’

Sarraf Gülderdi; İsrail-Filistin arasındaki gerginliğin daha da yükselmesiyle altına ONS bazlı etkisi olduğunu söylerken, “Cuma günü itibariyle altının ONS fiyatı 2 bin 6 dolara kadar çıkmıştı, bugün de 2 bin dolarla başlangıç yaptık. Bu da altın fiyatlarını tarihin zirvesi olan bin 850 bandına kadar çıkardı. 22 ayar altın şu anda bin 770 lira, çeyrek altın ise 3 bin 50 liradan Kapalı Çarşı’da işlem görmekte. Döviz fiyatlarının yıl sonuna kadar aşırı yükseleceğini düşünmüyoruz. Ani hareketlenmeler olmadığı sürece ONS ve altın fiyatının hareket etmesi için savaşın seyrini takip ediyoruz. Eğer bir ateşkes olur ve diğer ülkelerin de işin içerisine dahil olmaması söz konusu olursa ONS fiyatını 100 dolar daha aşağı çeker ama savaşın dozunun biraz daha artmasıyla ONS fiyatının 2 bin, 2 bin 100 bandına kadar çıkabilir. Altının durumunu artık savaşın seyri belirleyecek” şeklinde konuştu.

GÜNCEL ALTIN VE KUR FİYATLARI:

DOLAR: 28,20 TL

EURO: 29,90 TL

ÇEYREK ALTIN: 3050 TL

22 AYAR ALTIN: 1770 TL.