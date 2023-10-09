Sarraf İhsan Gülderdi: “İsrail’le Filistin arasındaki gerginlik, fiyatları yukarı yönde hareketlendirdi”

Bu da ONS fiyatlarını yukarı yönde hareket ettirdi. Cuma günü bin 820 lira olan ONS fiyatları bugün itibariyle bin 850 liraya kadar yükseldi. Ayrıca borsa da güne yüzde bir eksiyle başladı. 8 bin 450 bandından 8 bin 350’lere düşen bir borsa fiyatlandırması oldu. Bu gerginliğin seyrine göre fiyatlarda dalgalanma olacağını tahmin ediyorum” dedi.

Sarraf İhsan Gülderdi, güncel altın piyasasını değerlendirmesiyle birlikte yıl sonundaki döviz ve altın fiyatları hakkında bilgilerini paylaştı. Bu haftaki fiyatların geçen haftaya göre daha yüksek seviyelerde açıldığını belirten Sarraf Gülderdi; bunun sebebinin İsrail’le Filistin arasında çıkan gerginlikten kaynaklı olduğuna dikkat çekerken, “Savaş, ONS fiyatlarını yukarı yönde hareket ettirdi. ONS fiyatları, dünya üzerindeki güven endeksine göre değişkenlik gösteriyor. Şu anda da zaten bir kaos ortamı var, bu yüzden de ONS fiyatları yukarı yönde hareket etti. Cuma günü bin 820 lira olan ONS fiyatları bugün itibariyle bin 850 liraya kadar yükseldi. Dolar ve Euro geçen haftaki sakin seyrini sürdürüyor, 27 lira 60 kuruştan dolar işlem görürken 29 lira 20 kuruştan Euro, çeyrek altın 2 bin 830 liradan, 22 ayar altın da bin 650 liradan ve has altınsa 20 liralık artışla bin 715 liradan işlem görüyor” diye konuştu.

‘KAOS ORTAMI, BORSAYI DA ETKİLEDİ’

Sarraf Gülderdi; İsrail-Filistin arasındaki gerginliğin borsayı da etkilediğini ve gerginliğin seyrine göre fiyatlarda dalgalanmalar olacağını söylerken, “Borsa da güne yüzde bir eksiyle başladı. 8 bin 450 bandından 8 bin 350’lere düşen bir borsa fiyatlandırması oldu. Bu gerginliğin seyrine göre fiyatlarda dalgalanma olacağını tahmin ediyorum, umarız ki bu gerginlik sona erer ve fiyatlar eski seyrinde devam eder diye umuyoruz” şeklinde konuştu.

GÜNCEL ALTIN VE KUR FİYATLARI:

DOLAR: 27,60 TL

EURO: 29,20 TL

ÇEYREK ALTIN: 2830 TL

22 AYAR ALTIN: 1650 TL

HAS ALTIN: 1715 TL.