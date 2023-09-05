Sarraf İhsan Gülderdi: 'Yıl sonu fiyatlarda yeni rekorlar kırılabilir'

Güncel altın ve döviz piyasasını değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, 'Şu anda Dolar, Euro ve altında bir geri çekilme söz konusu ancak yıl sonuna doğru tekrardan yukarı yönde bir hareket edeceğini, çeyrek altının 3 bin lirayı geçeceğini, has altının da 2 bin liraya yaklaşacağını Dolar'ın 30 lira, Euro'nun ise 32 lira bandında olacağını tahmin ediyorum' dedi.

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  • 05.09.2023 15:03
  • Güncelleme: 05.09.2023 15:03
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Yıl sonu fiyatlarda yeni rekorlar kırılabilir'

Sarraf İhsan Gülderdi, güncel altın piyasasını değerlendirmesiyle birlikte yıl sonundaki döviz ve altın fiyatları hakkında bilgilerini paylaştı. Geçen ay zirveleri gören döviz ve altın fiyatlarının şu anda sakin seyrinde devam ettiğini söyleyen sarraf Gülderdi, “Kapalı Çarşı’da çeyrek altın 2810 liradan, 22  ayar altın bin 650 lira, has altın ise bin 700 liradan işlem görmekte. Döviz fiyatlarında Euro 28 lira 70 kuruştan işlem görürken 26 lira 70 kuruştan da Dolar işlem görmekte. Geçen ay zirveleri gören döviz ve altın fiyatları şu anda sakin seyrinde devam ediyor. Esnaflar olarak; Dolar, Euro ve altın tarihi zirvesinden sonra şu anda düzeltme hareketi yaptığını nitelendiriyoruz. Şu anda Dolar, Euro ve altında bir geri çekilme söz konusu ancak yıl sonuna doğru tekrardan yukarı yönde bir hareketlilik bekliyoruz” diye konuştu.

‘YIL SONUNDA YENİ REKORLAR KIRILABİLİR’

Döviz ve altın fiyatlarının yıl sonunda tekrardan yukarı yönde hareket edeceğini söyleyen Gülderdi, “Yatırım tavsiyesi olmadan; döviz ve altında yıl sonunda öngörüm, çeyrek altının 3 bin lirayı geçeceğini, has altının da 2 bin liraya yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Dolar’ın 30 lira, Euro’nun ise 32 lira bandında olacağını tahmin ediyorum. Diğer taraftan borsa da 8 bin 100’ü geçmiş pozisyonda, hedefinin 12 bin olduğunu gözlemleniyor ancak bu 12 binli rakamlara düzeltmeli mi yoksa direkt olarak mı gider onu bilmiyoruz. 4 binden 8 bine sert bir yükseliş yaptı. Yatırım tavsiyesi olmadan şu anki borsanın da hedefinin 12 bin olduğunu ve kademeli olarak çıkacağını tahmin ediyoruz. Enflasyon rakamları da 58,94 olarak açıklandı, geçen ayki yıllık enflasyona göre yüzde 11 arttığını gördük. Devletimizin de tekrardan eskisi gibi tek hanelere, yüzde 10’un altına çekmek gibi bir hedefi var, bu konjonktürde bizi biraz zorlayacak ancak en azından yüzde 80, yüzde 90 enflasyon oranlarının olduğu dönemlerden yüzde 50’lere geriledik. Bu da inşallah 2024 yılı için güzel bir grafik olur, enflasyon zaten şu anda ülkemizin başlı başına bir sorunu” şeklinde konuştu.
Kapalı çarşıda altın ve döviz kurları şu şekilde;
Çeyrek altın: 2810 TL
22 Ayar Altın: 1650 TL
Has altın: 1700 TL
Dolar: 26,70 TL
Euro 28, 70 TL.

1ha

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