Sarraf İhsan Gülderdi, “Yıl sonuna kadar hem ONS’un hem de Dolar’ın yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyoruz”

Sarraf İhsan Gülderdi, haftanın ilk gününde güncel piyasayı değerlendirdi. Altın ve dövizin haftaya pozitif bir başlangıç yaptığını hem döviz hem de altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket ettiğini söyleyen Gülderdi, “Haftaya pozitif bir başlangıç yaptık hem döviz fiyatlarında hem de altın fiyatlarında hafif yukarı yönlü eğilimle başladık. Yıl sonuna kadar da böyle hafif iniş çıkışlarla 2 ileri 1 geri ile biraz daha hem ONS bölgesinde hem de dolar bölgesine yukarı yönlü hareketlerin olacağına yatırım tavsiyesi olmadan tahmin ediyoruz” dedi.

Sezonun mevsimsel olarak bittiğini bu 3 aylık dönemde gurbetçilerin piyasaya etkisi yadsınamayacak seviyede olduğunu dile getiren Gülderdi, “Sezonumuz an itibariyle mevsimsel olarak bitti ama bu işlerin kapanacağı anlamına gelmiyor. Yerel müşterilerimizin sıklıkla yine ticaretine aktif devam edeceğini tahmin ediyoruz. 3 aylık bu dönemde gurbetçilerimizin piyasaya etkisi yadsınamayacak seviyede. Tabii kendi sektörümüzle alakalı, altın sektörüyle ilgili geçmişten gelen beklentiler yavaş yavaş azalıyor. Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın da orada enflasyonla mücadele içinde olduğunu biliyoruz. Tabii burada kendi paraları değerli ama kendilerinin ‘bin dolara aldığımız ürünü şu anda 2 bin dolara, işte 10 bin euroya aldığımız ürünü şu anda 15 bin euro alıyoruz’ tarzında söylemleri oluyor. Kendilerince de haklı nedenleri var. Diğer taraftan da yatırım yönlerinin de değiştiğini söyleyebiliriz. Bundan önceki jenerasyonlar anneleri, dedeleri genelde altına yatırım ya da emlak, tarla, ev, bağ, bahçe alımına giderken yeni gelen Z kuşağı özellikle yaptıkları birikimlerini tatilde kullanıyorlar. Kendi memleketlerine geldiklerinde kısaca büyüklerini ziyaret edip oradan tekrardan yurt dışına çıktığını gözlemliyoruz. Ama yine dolaylı yoldan onların etkisini gördük. Nasıl gördük? akşamları olsun ya da gündüz buradaki esnaflardan yaptığı ticaretlerle, örneğin sanayiciye gidip arabalarını yaptırıyorlar. Onlar da kendi kazançlarını eşlerine, dostlarına ya da borçlarını vermek için bu şekilde değerlendiriyorlar, dolaylı yoldan bizim sektörümüze etkisi oldu. Onların da Allah yokluklarını göstermesin Dünya genelinde olan maddi bir sıkıntı, enflasyon krizi olduğunu biliyoruz. Bu da inşallah kısa zamanda aşılır ve herkes altına olan yatırımını ve güvenini tekrardan sağlar” şeklinde konuştu.

Kapalı çarşıda altın ve döviz kurları şu şekilde;

Çeyrek altın: 2840 TL

22 Ayar Altın: 1650 TL

Has altın: 1710 TL

ONS: 1930 Dolar

Dolar: 26,80 TL

Euro 28, 80 TL.