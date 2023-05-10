Sarraf ve Kuyumcular Vefa Gecesinde Buluştu

Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği tarafından düzenlenen 1.Vefa Buluşması, Kapris Park Balo ve Kongre Merkezinde yapıldı. Mesleğe ömrünü vermiş duayen sarraf ve kuyumcuların plaketle ödüllendirildiği toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra milletvekili adayları ve belediye başkanları da katıldı.

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  • 10.05.2023 11:55
  • Güncelleme: 10.05.2023 14:28
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Sarraf ve Kuyumcular Vefa Gecesinde Buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Cemal Demircioğlu mesleğe hizmet etmiş büyükleri bir araya getirip ödüllendirme hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek her sene vefa buluşmasını geleneksel hâle getireceklerini ifade etti.

Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Yönetim Kurulu tarafından organize edilen Vefa Buluşması’nın onur konuğu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sarraf ve kuyumculuk mesleğini hakkıyla yapan meslek erbabına takdirlerini sunarken, yaklaşan seçimlerin Türkiye açısından önemine değindi.

Toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar'ın olması dikkatleri çekti.

Kayseri sarraf ve kuyumcular odası eski başkanlarından Ömer Gülsoy, Ahmet Tunçkanat, Ahmet Demircioğlu ve Adnan incetoprak'a verdiği hizmetlerinden dolayı milli savunma bakanı Hulusi Akar plaketleri takdim etti. 

Kayseri sarraf ve kuyumcular odası başkanı Cemal Demircioğlu millî savunma bakanı Hulusi Akar'a plaket takdim etti.

Vefa Buluşmasında şu andaki oda başkanı Cemal Demircioğlu ile Kayseri'nin duayen sarraf ve kuyumculardan, Şükrü Kürtüncü, H. Mehmet Uzunefe, Mustafa Fişekçioğlu, Veysel Yemlihalıoğlu, Hilmi Ergüven, Osman Çifter, Ahmet Rasim Şengöz, Hasan Hüseyin Ekinci, Mustafa Gülsoy, Hayri Kaya, Mustafa Kar ve Şevki Dedeoğlu’na AK Parti Genel Başkan Yardımcısi Mehmet Özhaseki tarafından plaketleri takdim edildi. 

Ayrıca mesleğe katkılarından dolayı Kayseri sarraf ve kuyumcular odası başkan yardımcısı Osman Bezircioğlu ile Kayseri'nin sarraf ve kuyumcularından Zikrullah Taflı, Mustafa Yüreğilli, Derviş Özcekirdek, Mustafa Gülsoy, Ertuğrul Büyüknalbant, H. İbrahim Çiçek,Hacı Bekir Kuzucu, Nurettin Gök, Halil Demircioğlu'na Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç plaketlerini takdim etti.

Haber Merkezi

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