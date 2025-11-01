Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkan Adayı Refik Karakuzay'ın ziyaretleri devam ediyor

  • Haberler
Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkan Adayı ve yönetim kurulu üyeleri, adaylık tanıtım ve destek ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyarette Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ile birlikte  Kayseri  Milletvekili Sayın Aşkın Genç’e hazır bulundu. Karakuzay, ekibini tanıttı ve adaylık sürecine dair bilgi vererek destek istedi.

Başkan adayı Refik Karakuzay Yeni seçilen  Ümit Özer ve  yönetimine başarılar diledi.

Dernek Başkanlığı adaylığı  noktasında  bilgilendirme yaptı. Ekibini tek tek tanıttı ve destek istedi.
Karakuzay, esnaf arkadaşların yoğun isteği üzerine sektörün sorunlarını çözmek ve mesleği hak ettiği değere kavuşturmak için göreve talip olduklarını belirtti.
Karakuzay, Başkanlığa talip olmamızla beraber yönetime girmek için müthiş bir talep olduğunu  belirtti. 
Ayrıca  Listesindeki kişilerin bilgi ve becerileri noktasında sektörde kendisini ispatlamış, takdir gören kişilerden oluştuğunu vurguladı.
"Dünyada her şey çok hızlı değişiyor. Biz de çağa ve değişime ayak uydurmak zorundayız. Amacımız Kayseride Sarraflar ve Kuyumcularda bir değişim gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Bu tip görevlerin bir bayrak yarışı olduğunu belirten Karakuzay şöyle devam etti. Önceki dönem başkanlar da Kayseri için çalıştılar, güçleri nisbetince sektör sorunlarına çare bulmak için mesai harcadılar, 
misyonlarını ortaya koydular ve görevleri bitince de görevi yeni başkana devir etiler. Onlara çok saygı duyuyor ve kendilerine çok teşekkür ediyoruz. 
Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneğinde 490 üyemiz var. Kayseride aktif faliyet gösteren 250 kadar işyerimiz mevcut. Sayımız az görünsede işlevimiz çok büyük. Kayserinin Finas Merkeziyiz.
Yıllardır bu sektörün içindeyiz sorunlarını biliyoruz ve çözümleri için Yönetime talibiz.

Göreve geldiğimizde ilk olarak. 
* Sarraflar ve Kuyumcular arasında birlik beraberliği sağlayacağız.Sosyal faaliyetlerle meslektaşlarımızı kaynaştıracağız.
* Günümüz Dünyasın da yozlaşan meslek ahlakını  tekrar yükseltip. Güzel uygulamalarıyla ön plana çıkan esnaflarımız ödüllendireceğiz.
* Kayseri’de alış - satış yapan şehir dışı firmaların disipline edilmesi. Ayarı sıkıntılı ve menşeği belli olmayan ürünlerin Kayseri piyasasına karışmaması için var gücümüzle mücadele edeceğiz.
* Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği  Oda yapmak için çalışacağız.
* Büyük Türkiye vizyonunda, sektörel bazda diğer illere göre geride kalan Kayserimizin  ön plana çıkmasının sağlanması noktasında gece gündüz çalışacağız, bunu için çalmadık kapım bırakmayacağız dedi.

Yaklaşık 1 saat süren ziyaret tarafların dilek ve temennileri ile sonlandırıldı.

Haber Merkezi

