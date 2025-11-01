Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkan Adayı Refik Karakuzay'ın ziyaretleri devam ediyor

Ziyarette Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ile birlikte Kayseri Milletvekili Sayın Aşkın Genç’e hazır bulundu. Karakuzay, ekibini tanıttı ve adaylık sürecine dair bilgi vererek destek istedi.

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkan adayı Refik Karakuzay ve yönetim kurulu üyeleri, seçim çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Karakuzay ve yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ve yönmetim kurulu tarafından karşılandı. Ziyarette Kayseri Milletvekili Sayın Aşkın Genç’e hazır bulundu.

Başkan adayı Refik Karakuzay Yeni seçilen Ümit Özer ve yönetimine başarılar diledi.

Dernek Başkanlığı adaylığı noktasında bilgilendirme yaptı. Ekibini tek tek tanıttı ve destek istedi.

Karakuzay, esnaf arkadaşların yoğun isteği üzerine sektörün sorunlarını çözmek ve mesleği hak ettiği değere kavuşturmak için göreve talip olduklarını belirtti.

Karakuzay, Başkanlığa talip olmamızla beraber yönetime girmek için müthiş bir talep olduğunu belirtti.

Ayrıca Listesindeki kişilerin bilgi ve becerileri noktasında sektörde kendisini ispatlamış, takdir gören kişilerden oluştuğunu vurguladı.

"Dünyada her şey çok hızlı değişiyor. Biz de çağa ve değişime ayak uydurmak zorundayız. Amacımız Kayseride Sarraflar ve Kuyumcularda bir değişim gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Bu tip görevlerin bir bayrak yarışı olduğunu belirten Karakuzay şöyle devam etti. Önceki dönem başkanlar da Kayseri için çalıştılar, güçleri nisbetince sektör sorunlarına çare bulmak için mesai harcadılar,

misyonlarını ortaya koydular ve görevleri bitince de görevi yeni başkana devir etiler. Onlara çok saygı duyuyor ve kendilerine çok teşekkür ediyoruz.

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneğinde 490 üyemiz var. Kayseride aktif faliyet gösteren 250 kadar işyerimiz mevcut. Sayımız az görünsede işlevimiz çok büyük. Kayserinin Finas Merkeziyiz.

Yıllardır bu sektörün içindeyiz sorunlarını biliyoruz ve çözümleri için Yönetime talibiz.

Göreve geldiğimizde ilk olarak.

* Sarraflar ve Kuyumcular arasında birlik beraberliği sağlayacağız.Sosyal faaliyetlerle meslektaşlarımızı kaynaştıracağız.

* Günümüz Dünyasın da yozlaşan meslek ahlakını tekrar yükseltip. Güzel uygulamalarıyla ön plana çıkan esnaflarımız ödüllendireceğiz.

* Kayseri’de alış - satış yapan şehir dışı firmaların disipline edilmesi. Ayarı sıkıntılı ve menşeği belli olmayan ürünlerin Kayseri piyasasına karışmaması için var gücümüzle mücadele edeceğiz.

* Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Oda yapmak için çalışacağız.

* Büyük Türkiye vizyonunda, sektörel bazda diğer illere göre geride kalan Kayserimizin ön plana çıkmasının sağlanması noktasında gece gündüz çalışacağız, bunu için çalmadık kapım bırakmayacağız dedi.

Yaklaşık 1 saat süren ziyaret tarafların dilek ve temennileri ile sonlandırıldı.