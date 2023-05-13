Sarraflarda ‘Anneler Günü’ hareketliliği

En çok rağbet gören hediyeler arasında takılar da var.

Anneler gününde annelerini mutlu etmek isteyen çocuklar hediye arayışına başladı. Anneler Günü öncesi sarraflarda hareketlilik yaşanıyor. Kayseri Kazancılar Çarşısı’nda sarraflık yapan İhsan Gülderdi, Anneler Günü öncesi fiyatlardan ve en çok tercih edilen takılardan bahsetti.

Anneler Gününe annelerini sevindirmek isteyenlere ürünleri anlatan Gülderdi, “Bildiğiniz üzere bu Pazar Anneler Günü, hem seçimin yoğunluğu hem de Anneler Günü’nün yoğunluğunu sarraflar olarak yaşadık. Müşterilerimiz annelerini sevindirmek adına onlara hediyeler aldılar. Bugün de devam ediyor büyük ihtimalle yarın da yoğun bir şekilde geçecek. En çok tercih edilen ürünlerin arasında çıtır dediğimiz ince kolyeler, bileklikler ve zincirler tercih ediliyor. Yüzükler arasında en çok satılan ürün baget yüzükler. Bununla birlikte müşterilerimiz biraz daha çıtır ürünlere yöneldi. Tabi ki bu da bir bütçe meselesi, herkes kendi bütçesine göre ürünlerimizden alıyor. Elmas yüzük alan da vardı. Çıtır kolye alanlar da vardı. Elimizde 2 bin liradan 20 bin liraya kadar birçok ürün mevcut. Eğer elmas ve pırlanta isterlerse 500 dolardan sonu olmayan rakamlara kadar ürünler elimizde mevcut. Tabi burada önemli olan annelerimizin mutluluğu onların emekleri çok bizde onları mutlu etmek adına ufakta olsa, illa altın olmayabilir. İnsanlar annelerine tebessüm ederek ‘Anneler Günün kutlu olsun annecim’ demesi bile onlar için büyük bir mutluluk olacağına inanıyorum. Buradan da bütün annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum” dedi.