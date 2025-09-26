Sarrafları sahte altın ile dolandıran 3 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Sahabiye Mahallesinde bir kuyumcuda meydana gelen sahte altın dolandırıcılığı olayı ile ilgili olarak; Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilerek Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince yakalanan M.K. (52), İ.T.T. (18) ve S.K. (23) hakkında Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan kamera araştırmaları ve saha çalışmaları neticesinde; Söz konusu 3 şüphelinin kentte faaliyet gösteren 3 sarrafı daha gerçek piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin lira olan 10 adet 229,80 gram ağırlığındaki sahte bilezikler ile dolandırdığı tespit edildi ve şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.