  • Haberler
  • Gündem
  • Sarrafları sahte altın ile dolandıran 3 kişi tutuklandı

Sarrafları sahte altın ile dolandıran 3 kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen sahte altın dolandırıcılığı operasyonunda M.K. (52), İ.T.T. (18) ve S.K. (23) yakalandı. Şahısların 3 sarrafı daha gerçek piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin lira olan 10 adet 229,80 gram ağırlığındaki sahte bilezikler ile dolandırdığı tespit edildi.

Sarrafları sahte altın ile dolandıran 3 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Sahabiye Mahallesinde bir kuyumcuda meydana gelen sahte altın dolandırıcılığı olayı ile ilgili olarak; Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilerek Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince yakalanan M.K. (52), İ.T.T. (18) ve S.K. (23) hakkında Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan kamera araştırmaları ve saha çalışmaları neticesinde; Söz konusu 3 şüphelinin kentte faaliyet gösteren 3 sarrafı daha gerçek piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin lira olan 10 adet 229,80 gram ağırlığındaki sahte bilezikler ile dolandırdığı tespit edildi ve şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Develi'de İş Dünyasına Yeni Yapılanma: 120 Girişimci Tek Çatıda Buluştu
Develi’de İş Dünyasına Yeni Yapılanma: 120 Girişimci Tek Çatıda Buluştu
Milli Görüş'ün Kayseri'deki Gönül Eri Mehmet Kabak Hakk'a Yürüdü
Milli Görüş'ün Kayseri'deki Gönül Eri Mehmet Kabak Hakk'a Yürüdü
Hüma Hastanesi için geçici mühlet kararı uzatıldı
Hüma Hastanesi için geçici mühlet kararı uzatıldı
Kayseri'de 'Aile Çalıştayı' düzenlendi
Kayseri’de ‘Aile Çalıştayı’ düzenlendi
Vali Çiçek: 'Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız'
Vali Çiçek: “Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız”
Ahi Evran Üniversitesi'nde Acı Kaybı: Kayserili Prof. Dr. Hasan Karaköse Hayatını Kaybetti
Ahi Evran Üniversitesi'nde Acı Kaybı: Kayserili Prof. Dr. Hasan Karaköse Hayatını Kaybetti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!