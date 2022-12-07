Satın aldıkları kekten yiyen 11 öğrenci zehirlendi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde satın aldığı kekten yiyen öğrenci ve ikram ettiği 10 arkadaşı zehirlendi.

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  • 07.12.2022 17:22
  • Güncelleme: 07.12.2022 17:48
Satın aldıkları kekten yiyen 11 öğrenci zehirlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde satın aldığı kekten yiyen öğrenci ve ikram ettiği 10 arkadaşı zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi’nde bulunan Nuri Has Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, 7. sınıf öğrencisi A.İ., satın aldığı kekten arkadaşlarına ikram etti. Kekten yiyen A.İ. ve ikram ettiği 10 öğrenci bir süre sonra rahatsızlandı. Haber verilmesiyle okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadığını belirledi. Öğrencilerden 6’sı ayakta yapılan tedavilerinin ardından evlerine gönderilirken, 5’i ise ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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