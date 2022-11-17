Satranç oyuncusu Duru Aksoy Avrupa 19'uncusu oldu

Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası'nda 3'üncü olan Kayserili Duru Aksoy, 2022 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonasında 5,5 puan alarak Avrupa 19'uncusu oldu. 

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  • 17.11.2022 19:30
  • Güncelleme: 17.11.2022 19:30
Satranç oyuncusu Duru Aksoy Avrupa 19'uncusu oldu

Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası'nda 3’üncü olan 11 yaşındaki Kayserili Duru Aksoy ülkemizi temsilen katıldığı Antalya'da düzenlenen 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda 5,5 puan alarak Avrupa 19'uncusu oldu. Bu turnuvada en iyi 3’üncü Türk sporcu olan Duru Aksoy, U 12 yaş grubunda 156 puan Elo (derece) kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda en yüksek rating (oyuncuların seviyesini belirleyen puan sistemi) toplayan oyuncu oldu.

1ha

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