Satranç Türkiye Kupası Kayseri'de başladı

Kocasinan Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Satranç Türkiye Kupası’nın, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda başladı. Açılış törenine AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye Satranç Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Melih Çiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı.

400’e yakın katılımcının bulunduğu turnuva, 16 Kasım Pazar günü sona erecek ve katılımcılara ödülleri verilecek.

Satrancın globalde ilgi gören bir spor dalı olduğunu ve Türkiye Kupası’na Kayseri’nin ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu dile getiren Milletvekili Ataş, “Bu noktada derece elde etmekten öte en önemlisi sosyalleşmek, Kayseri’yi tanımak. Pazar günü de turnuvanın son günü olması vesilesiyle ödüllerimizi vereceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, uzun süredir okullarda satranç üzerine aktiviteler ve turnuvalar düzenlenmesi sonrası Kayseri’nin daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya başladığını ifade ederek “Artık yalnızca şehrimizde değil; çevre illeri de içine alacak şekilde turnuvaların düzenlenmesine vesile olduk. Farklı şehirlerden gelen sporcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Satrançta Kayserili sporcumuz Zeynep Ada’nın da Türkiye ikincisi olması ve Avrupa’da bizleri temsil etmesi ayrıca gurur verici, çocuklarımızı bu noktada ne kadar desteklediğimiz müddetçe ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak bizleri ödüllendirecekler” diye konuştu.

Türkiye Satranç Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Melih Çiçek de katılımcılara teşekkür ederek başarılarını iletti.

Satranç alanında yerel anlamda yapılan organizasyonlar sonucunda büyük çaplı organizasyonlara da ev sahipliği yapmanın gurur verici olduğunu ifade eden Müdür Kabakcı, bütün katılımcılara başarılar diledi.