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Sattığı evin tapusunu vermeyen müteahhide 3 yıl 4 ay hapis

Kayseri'de parasını aldığı evin tapusunu vermediği gerekçesiyle hakkında dava açılan inşaat şirketi sahibi 3 yıl 4 ay hapis ve 33 Bin TL idari para cezasına çaptırıldı.

Sattığı evin tapusunu vermeyen müteahhide 3 yıl 4 ay hapis

Kayseri’de parasını aldığı evin tapusunu vermediği gerekçesiyle hakkında dava açılan inşaat şirketi sahibinin yargılanmasına devam edildi.  Bugün görülen duruşmaya müşteki ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık S.A. duruşmaya katılmadı. Sanık avukatı duruşmada, “Mütalayı kabul etmiyoruz. Önceki beyanları ve yazılı savunmamızı tekrar ederiz. Konkardato nedeni ve arsa sahibinden daireleri teslim alamamamı nedeniyle bu eylem yaşanmıştır. Kongortado süreci iflasa dönüşmüştür. Müvekkil atılı suçu işlememiştir. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanığa ‘dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 33 Bin 320 TL para cezası verdi.

Haber Merkezi

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