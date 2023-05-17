Sattıkları aracı yedek anahtarı ile çalan oto fareleri yakalandı

Kayseri’de yedek anahtarı ile çaldıkları otomobili farklı plaka takarak Adana’ya götüren oto fareleri polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Yıldızevler Mahallesi’nden gelen çalıntı otomobil ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaklaşık 110 saat yaptıkları kamera ve PTS görüntüsü çalışmalarında, otomobili çalan şahısların Yeşilhisar ilçesinde aracın plakasını değiştirdikleri ve plakada oynama yaptıkları anlaşıldı. Çalınan otomobilin Adana’nın Sarıçam ilçesinde görülmesinin ardından harekete geçen ekipler tarafından Adana’da düzenlenen operasyonda çalıntı otomobil, üzerinde farklı bir plaka takılı halde içinde S.R. ve H.D. ile birlikte yakalandı. Araçta yapılan aramalarda da 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca bulunurken, şüphelilerin sattıkları aracı yedek anahtarı kullanarak çaldıkları ortaya çıktı.

Çalınan araç ekipler tarafından muhafaza altına alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan S.R. ve H.D. de adliyeye sevk edildi.