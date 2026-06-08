'Savaş bitmeden petrol ve altında gerçek fiyatlar görülemez'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları, ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Uzunoğlu, ABD,İsrail- İran savaşının bitmeden altındaki düşüşün devam edeceğini belirterek, “İçerisinde bulunduğumuz hafta ABD- İran gerginliği ile başladı. Özellikle hafta sonu İsrail’in, İran’a karşı takındığı tavır ve saldırısı İran’ında Lübnan’ı bahane ederek İsrail’e yapmış olduğu saldırı haftaya damga vuracak gibi. Aslında geçtiğimiz hafta her şey normalleşecek derken her şey başa dönmüş oldu. Umarım bu hafta daha aklı selim davranılır, daha dengeli bir politika uygulanır ve her şey normale doğru yavaş yavaş intikal eder. Bilindiği gibi enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici enflasyonu aylık 1,71 olarak açıklandı. Bir ay önce 4,18’di. Ben mantıklı olarak 4,18’den 1,71’e nasıl geldiğini mantıklı olarak kendime açıklayamıyorum. Bir diğer açıdan da yıllık olarak 32,61 rakamı geldi. Benim tahminim şu ki; içerisinde bulunduğumuz yılı yüzde 30’un altında bir enflasyon rakamı ile sonlandıramayacağız. Dolayısıyla buna göre bir tedbir alırsak veya kendimizi ayarlarsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ancak reel enflasyon bu mu derseniz, reel enflasyon bu değil. Enflasyonun düşebilmesi için güven ortamı ve istikrar olması gerekiyor. Bakalım Türkiye’ye istikrar ve güven ortamı var mı? Hukuk ve adalet başta olmak üzere eğitimde, sağlıkta var mı bunu gözlemlemek gerekiyor. Altın bilindiği gibi petrolle ters orantıda hareket ediyor. Petrolün varili bu sabah 95-97 dolar civarındaydı. Altının onsu da buna göre çok az geriye doğru geldi. Savaş devam ettiği sürece ben altının onsunun çıkamayacağını, petrol fiyatlarının da 100 doların üzerine çıkıp yeniden 95-97 dolar civarına geleceğini tahmin ediyorum. Açıkçası savaş bitmeden ya da anlaşma sağlanmadan ne petrolde ne de altında gerçek fiyatları göremeyeceğiz. Bu anlaşmalardan sonra ben altının fiyatlarının artacağını hissediyorum. Hareket olarak borsada çok ciddi, tehlikeli bir alan oluştu. Özellikle yeni açılan firmaların çok verimli olmadıklarını neredeyse çürük firmalar olduklarını gözlemledik. Dolayısıyla yatırımcı daha ilk andan itibaren borsada ciddi anlamda rakam kaybediyor. Bir diğer tehlikede maalesef Türkiye’de borsaya açılan şirket sahiplerinin kendi ellerindeki hisseleri de yatırımcılara satmaları oluyor. Ben bunun ahlaki ve mantıklı olmadığını söylemiş olayım. Döviz fiyatları da yıllardır durağanlığı devam ediyor yine bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum” dedi.