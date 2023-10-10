Savaş büyüyor

İsrail'in, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'e yönelik katliamı sürüyor. İsrail'in Ashkelon kentine çok sayıda roket düştü. Öte yandan İsrail, Gazze ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısına saldırı düzenledi.Filistinli kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun Refah'ın çevresini vurduğunu söyledi.Refah Sınır Kapısı'nda Gazze'ye tedarik için bekleyen yakıt ve diğer ihtiyaç malzemelerini taşıyan kamyonlar ise bunun üzerine oradan ayrıldı.Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar yeniden başladıLübnan'ın güneyinden İsrail'e doğru roket fırlatıldığı, İsrail'in de topçu atışlarıyla karşılık verdiği belirtildi.

Lübnan medyasına göre, ülkenin güneyindeki Kleyli bölgesinden İsrail'e doğru en az 6 roket fırlatıldı.Saldırıyı doğrulan İsrail ordusu, Lübnan'daki hedeflerin topçu atışlarıyla vurulduğunu ve detaylı bilgilerin daha sonra paylaşılacağını duyurdu.Her iki taraftan da olası can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana karşılıklı saldırılar yaşanıyor.

İSRAİL'İN ASHKELON KENTİNE ÇOK SAYIDA ROKET DÜŞTÜ

İsrail'in Ashkelon kentine onlarca roket düştü, ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor. Filistinli gruplar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in Aşkelon şehrine çok sayıda roket fırlattı. Atılan roketler nedeniyle Aşkelon'da sirenler çaldı. Filistinli grupların Gazze'den attığı roketlerin büyük çoğunluğu İsrai'e ait "Demir Kubbe" sistemi tarafından havada imha edildi.