Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, Savrun fayının 7,0 şiddetinde kırılması halinde Kayseri'nin 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinde hissettiği büyüklükte sarsıntı yaşayabileceğini söyledi. Evsen, iptidai olarak yapılan yapıların hasar alabileceğini ancak canlı ölümünün ise olmayacağını aktardı.

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  • 14.03.2023 10:48
  • Güncelleme: 14.03.2023 10:48
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Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin artçıları sürüyor. Kayseri’de de İncesu ve Hacılar merkezli ara ara 4,0 ve düşük şiddetlerde depremler meydana geliyor. Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen ise Savrun Fayı’nın kırılması halinde Kayseri’nin bundan ne kadar etkileneceği sorusuna cevap verdi. Evsen, Savrun fayının 7,0 şiddetinde kırılması halinde Kayseri’nin bundan Kahramanmaraş depremleri kadar etkileneceğini duyurdu. 

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, ‘Savrun fayı kırılırsa Kayseri ne kadar etkilenir?’ başlıklı yaptığı açıklamada: “Savrun fayı; Göksun büklümünden itibaren Kozan (Adana) istikametinde devam eden aktif bir faydır. Muhtemel 6-7 M (şiddetinde) arasında kırılabileceği öngörülmektedir. Kayseri'ye 110 kilometredir. Savrun fayı 7 M ile kırılırsa Kayseri 6 Şubat’ta yaşadığı duruma benzer yeni bir deprem anı yaşar. İptidai olarak yapılan binalar zarar görebilir. Canlı ölümü olmaz” ifadelerini kullandı.

1ha

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