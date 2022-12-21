Savuma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’den Yunanistan’ı uyardı

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan savunma bakanlarının 9’uncu toplantısı Kayseri’de gerçekleştirildi. Erciyes’te bir otelde gerçekleştirilen toplantının ilk günü sonunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze birlikte açıklama yaptı.

Ukrayna’dan diğer ülkelere ulaştırılmak üzere açılan tahıl koridoru hakkında bilgi veren Bakan Akar, “Bugüne kadar Ukrayna limanlarından 14 milyon tondan fazla tahıl ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırılmıştır. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Ege’de Yunanistan’ın provokatif eylemlerini de değerlendiren Akar, “Türkiye gerçekten barış ve istikrar için böylesine gayret gösterirken komşumuz Yunanistan ise istikrarsızlığı körükleyen, provakatif eylem ve söylemleriyle yayılmacı ve saldırgan politikalarına maalesef devam etmekte. Her geçen gün bunlara yeni provakasyonlar eklemektedir. Son olarak NATO tatbikatı sırasında silahsız olarak görev yapan uçaklarımıza radar kilidi atılmıştır. Ve tabi gerekli karşılık anında ilgili birliklerimiz, uçaklarımız tarafından verilmiştir. Bu düşmanca tavır Yunanistan’ın NATO’nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir. Türkiye olarak beklentimiz Yunanlı siyasilerin iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, NATO müttefiki olarak davranmaları, buna gayret göstermeleri ve problemlerin diyalog yoluyla çözülmesine yoğunlaşmaları gerekmektedir. Sonuç olarak Kıbrıs, Ege, Doğu Akdeniz’de bizler diyaloğa açık olmakla beraber hiçbir oldu bittiye müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin. Kendimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz. Bu konada başta Amerika olmak üzere diğer NATO üyesi ülkelerin tarafsız, objektif, makul ve mantıklı yaklaşmalarını beklediğimizi de buradan özellikle belirtmek istiyorum. F16 meselesinde de aynı yaklaşımı görmek istiyoruz. Bu konuda olumlu ve somut adımlar bekliyoruz” diye konuştu.

Terörle mücadele konusunda da Bakan Hulusi Akar, “PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz yurt içinde ve dışında azimli ve kararlılıkla Mehmetçiğin başarılarıyla devam ediyor. Mehmetçiğin karşısına çıkamayan PKK’nın elebaşları teröristleri çaresizlik içinde yer altına yönlendirmekte ve masum insanları hedef olarak göstermekte. Ne yaparlarsa yapsınlar hangi ine girerlerse girsinler oraları başlarına yıkmaya devam edeceğiz. Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen hiç kimse bizden sınırlarımızın hemen dibinde yuvalanmış teröristlere müsamaha göstermemizi beklemesinler. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanda gerekli her türlü tedbiri bugüne kadar almıştır ve bundan sonra da alacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

Dost ve kardeş iki ülkeden bakan arkadaşlarımı Türkiye’de ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Toplantıya sundukları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki dostluk, kardeşlik ve işbirliği alanında mümkün olan her alanda daha da geliştirilmesine olan güvenim tamdır” dedi.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan savunma bakanları toplantısı yarın da devam edecek.