Savunma Sanayi Donanımları Kayseri'de Sergilenecek

Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi Ankara’dan sonra Kayseri’deki vatandaşların ziyaretine açılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan yerli ve milli silah, araç, gereç, teçhizat, mühimmat ve donanımları Kayserili vatandaşlarımızla buluşturmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi Kayseri Kurşunlu Otoparkında 26 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında vatandaşlarımızın ziyaretine açılacak. ’Yüzyılın Gücü - Cesaretin Teknolojisi’ mottosuyla bir ‘deneyim merkezi’ olarak açılan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi’nde maketler, dijital gösterimler ve 3D animasyon filmlerle ülkemizin savunma sanayiinin kat ettiği aşama ve TSK’nin modernizasyonu anlatılıyor. Dünyanın ilk SİHA gemisi olarak TCG Anadolu, Atak Helikopteri, Siha ile 120 ürünün sergilendiği MSB Dijital Gösterim Merkezi 26 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Kurşunlu Otoparkında halkın ziyaretine açık olacak.

Yediden yetmişe her yaş grubuna açık olan ve ücretsiz olarak ziyaret edilecek olan MSB Dijital Gösterim Merkezi 3 ana bölümden oluşuyor. Merkezin dış cephesindeki köşede yer alan LED ekranda TSK envanterinde bulunun yerli ve milli silahlar 3 boyutlu içeriklerle ziyaretçilere etkileyici bir deneyim olarak sunuluyor.

Dijital tünelde Milli Muharip Uçak (MMU), TCG Anadolu SİHA Savaş Gemisi, Atak Helikopteri ve Altay tankı gibi projelere ait görüntülerin muhteşem görsel şovlarla sunuluyor. MSB Dijital Gösterim Merkezi’nin ikinci bölümünde ise TSK envanterindeki ürünlerden seçilen maketler ayrı ayrı alanlarda sergileniyor. Silah, araç, donanım, mühimmatlar sahip oldukları yetenekleriyle halkın ilgisine özel içeriklerle sunuluyor. MSB Dijital Gösterim Merkezi’nin üçüncü bölümdeyse TSK envanterindeki yerli ve milli silahların yanı sıra alanın merkezinde yer alan dairesel dijital alanda silahların yüksek teknolojisi ve üst kabiliyetleri anlatılıyor. Alanda bulunan sergileme ünitelerindeyse namlulu silahlar, mühimmatlar, füze sistemleri ve diğer savunma araçlarının 3 boyutlu maketlerine ve detaylı özelliklerine ulaşılabiliyor.

MSB Dijital Gösterim Merkezi’nde, Milli Savunma Üniversitesi’ne girerek TSK bünyesine katılmak isteyen gençlere yönelik danışmanlık hizmeti ve kariyerini milli savunma sanayinde sürdürmek isteyenlere de rehberlik hizmeti sunuluyor.