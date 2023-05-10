Sayın Bayar Özsoy Hurdacılar derneğinde

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekili Genel Seçimlerine Ak partiden aday olan Sayın Bayar Özsoy Geri dönüşümcüler ve Hurdacılar derneğini ziyaret etti Genel olarak sohbet şeklinde geçen ziyarette Sayın Bayar Özsoy Milletvekili seçilmesi halinde hedeflerini anlattı