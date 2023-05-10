Sayın Bayar Özsoy Hurdacılar derneğinde
Ak parti 5.sıra milletvekili adayı Sayın Bayar Özsoy Geri dönüşümcüler ve Hurdacılar derneğini ziyaret etti
- 10.05.2023 19:20
- Güncelleme: 10.05.2023 19:20
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekili Genel Seçimlerine Ak partiden aday olan Sayın Bayar Özsoy Geri dönüşümcüler ve Hurdacılar derneğini ziyaret etti Genel olarak sohbet şeklinde geçen ziyarette Sayın Bayar Özsoy Milletvekili seçilmesi halinde hedeflerini anlattı
Kurumsal Haber
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