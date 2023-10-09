SBTÜ'de istişare buluşması

Eğitim Bir-Sen 2 no'lu şube yönetimi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sektreteri Kadir Ali Seçer'i ziyaret etti.

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  • 09.10.2023 17:00
  • Güncelleme: 09.10.2023 17:00
SBTÜ'de istişare buluşması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Eğitim Bir-Sen 2 no’lu şube yönetimi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sektreteri Kadir Ali Seçer’i ziyaret etti.

Eğitim-Bir-Sen Sivas 2 No’lu Şube Başkanı Doç. Dr. Yüksel Aydın ve yönetimi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Genel Sekreteri Kadir Ali Seçer’i makamında ziyaret etti.

Eğitim-Bir-Sen Üniversite temsilcisi Ferhat Yörük’ün de katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, SBTÜ’de görev yapan aday memurların asalet tasdiki, unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavları hakkında istişareler yapıldı.

Ziyarette konuşan Sendika Temsilcisi Doç. Dr. Yüksel Aydın; “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yetkili sendikası olarak asaleti tasdik olunan aday memuru kardeşlerimize çalışma hayatlarında başarılar diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden SBTÜ Genel Sekreteri Kadir Ali Seçer ise bundan sonraki süreçte de Eğitim Bir-Sen temsilcileri ile istişare ederek çalışmalar yürütüleceğini söyledi.

İHA

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