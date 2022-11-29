SCÜ aday üniversite olarak kabul edildi

Türk Devletleri Teşkilatı-Türk Üniversiteler Birliği 6. Genel Kurul Toplantısı, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Ahmet Yesevi Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

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  • 29.11.2022 10:10
  • Güncelleme: 29.11.2022 10:10
SCÜ aday üniversite olarak kabul edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türk Devletleri Teşkilatı-Türk Üniversiteler Birliği 6. Genel Kurul Toplantısı, Kazakistan’ın Türkistan şehrinde Ahmet Yesevi Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ile Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Ali Aksu da katıldı.

Ahmet Yesevi Üniversitesinin dönem başkanlığını yaptığı Türk Devletleri Teşkilatı-Türk Üniversiteler Birliği 6. Genel Kurul Toplantısı’nda SCÜ yaptığı başvuru üzerine Türk Devletleri Teşkilatı - Türk Üniversiteler Birliğine aday üniversite olarak kabul edildi.

Rektör Yıldız; yaptığı konuşmada SCÜ olarak Türk dünyasına özel önem verdiklerini, bu çerçevesinde hem Erasmus hem de ikili anlaşmalarla öğrenci ve personel değişiminin gerçekleştiğini belirtti. Yıldız; Orhon Değişim Programı ile bu değişimin daha da artacağını ifade etti.

Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkiye’den rektörlerin katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda, Orhon Değişim Programı başta olmak üzere ortak iş birlikleri görüşüldü.

Rektör Yıldız, toplantıda Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova’ya ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’a hediye takdiminde bulundu.

İHA

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