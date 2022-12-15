SCÜ'de yapay zeka anlatıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Yapay Zeka Sistemleri ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2. Uluslararası Cumhuriyet Yapay Zeka Uygulamaları Konferansı (CAIAC'22) düzenlendi.

PAYLAŞ
  • 15.12.2022 10:09
  • Güncelleme: 15.12.2022 10:09
SCÜ'de yapay zeka anlatıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Yapay Zeka Sistemleri ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2. Uluslararası Cumhuriyet Yapay Zeka Uygulamaları Konferansı (CAIAC’22) düzenlendi.

Online olarak gerçekleştirilen sempozyum, SCÜ tanıtım videosunun gösteriminin ardından SCÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven ve Merkez Müdürü Doç. Dr. Ahmet Gürkan Yüksek’in açılış konuşmalarıyla başladı.

İki gün boyunca 4 oturumda devam eden konferansta, farklı ülkelerden de katılımcıların yer aldığı toplamda 37 sözlü sunum yapıldı.

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nden Betül Kübra Ekinci “Türkiye’de Yapay Zeka Ekosistemi ve Ekosistem Oluşturmak”, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşegül Alaybeyoğlu “Tarımda Yapay Zeka”, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Dr. Metin Zontul “Metaverse Nereye Koşuyor” ve Adalet Bakanlığı Büyük Veri ve Yapay Zeka Uygulamaları Şubesi’nden Osman Nuri Hömek “Yapay Zeka Ne Değildir?” konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Sosyal Bilimler, Fen-Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri gibi pek çok disiplini kapsayan konferansta sözlü olarak sunulan ve bilim kurulları tarafından kabul edilen çalışmalar ISBN numaralı bildiri kitapçığında yayınlanacak.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Listesi'nde yer alan Kayserili firmaları tebrik etti

Başkan Büyükkılıç, Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Listesi'nde yer alan Kayserili firmaları tebrik etti

Kayseri OSB'de güvenlik üst düzeye çıkarılacak

Kayseri OSB'de güvenlik üst düzeye çıkarılacak

Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı

Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden vefa

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden vefa

Eski Milli Atlet Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Milli Atlet Son Yolculuğuna Uğurlandı

Makat çatlağına botoks çözümü

Makat çatlağına botoks çözümü

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

3
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

4
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

5
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

6
Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Önce bıçaklayarak öldürüp sonra evi ateşe veren sanıklar hakim karşısına çıktı

Önce bıçaklayarak öldürüp sonra evi ateşe veren sanıklar hakim karşısına çıktı

Benzine zam kesinleşti

Benzine zam kesinleşti

DAHA FAZLA
Kayserisporlu Talha Sarıaslan U19 Milli Takım kampına çağırıldı

Kayserisporlu Talha Sarıaslan U19 Milli Takım kampına çağırıldı

Motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı

Motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı

O dolandırıcı tutuklandı

O dolandırıcı tutuklandı

Bu malak diğerlerinden çok farklı

Bu malak diğerlerinden çok farklı

Melikgazi'nin işyerleri ihale ile satıldı

Melikgazi'nin işyerleri ihale ile satıldı