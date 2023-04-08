SCÜ Ebelik Programı akredite oldu
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Lisans Programının akreditasyon başvurusuna ilişkin değerlendirme, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından tamamlandı. Değerlendirme sonucu lisans programı akredite edildi. Ebelik lisans programının akredite süresi 20 Mart tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olacak.
- 08.04.2023 10:32
- Güncelleme: 08.04.2023 10:32
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Lisans Programının akreditasyon başvurusuna ilişkin değerlendirme, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından tamamlandı. Değerlendirme sonucu lisans programı akredite edildi. Ebelik lisans programının akredite süresi 20 Mart tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olacak.
İHA
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