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Sebze Hali'nde işlenen cinayetin davası Çorum'da görülecek

Kayseri'de sebze-meyve halinde 30 aralık tarihinde çıkan ve Sözleşmeli Er T.U.'nun (28) yaşamını yitirdiği silahlı kavganın duruşması güvenlik gerekçesiyle Çorum'a alındı.

Sebze Hali'nde işlenen cinayetin davası Çorum'da görülecek

Kocasinan İlçesi Tanpınar Mahallesi'nde 30 Aralık 2023 tarihinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda ürün almak sebze – meyve haline gelen N.T.(48)., K.T. (51) ve S.C.T. (22), aralarında husumet bulunan A.O. ile karşılaştı. Yaşanan kavgada A.O. bacağından, o gün yanına gelen sözleşmeli asker T.U. ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden  mermiler nedeniyle yaralandı. T.U. ambulans ile kaldırıldığı Şehir Hastanesi’nde kurtarılamadı. Polis ekipleri olayın şüphelisi olarak aranan N.T., K.T. ve S.C.T.’yi yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tanık ve tarafların sayısının fazla olması nedeniyle duruşma Çorum’da görülecek.

Haber Merkezi

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