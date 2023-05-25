Sebze Meyve pazarında fiyatlar 10-15 TL bareminde

Kayseri’de alışveriş için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutarken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanıyor. Pazar tezgâhlarında bazı ürünlerde önceki haftaya göre fiyatlar gerilerken bazı ürünlerde ise yükseldiği görüldü.

Bu hafta pazar tezgahlarında ürünlerin en ucuz ve en pahalı fiyatları şu şekilde:

Elma 17,5 lira ile 12,5 lira arası, portakal 12,5 lira ile 10 lira arası, çilek 35 lira ve 20 lira arası, muz 28 lira ile 30 lira arası, salatalık 20 lira ile 10 lira arası ,domates 12,5 lira ile 10 lira arası, kayısı 15 lira ile 12,5 lira arası, patlıcan 15 lira ile 7,5 lira arası, limon 7,5 lira ile 15 lira arası, patates 12,5 lira ile 10 lira arası, soğan 10 ile 12,5 lira arası, sarımsak 40 lira ile 20 lira, şeftali 12,5 lira ile 15 lira arası, karpuz 12 lira ile 7,5 lira arası, erik 40 lira ile 15 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Pazar tezgahlarında yeni dünya 35 liradan, kiraz 40 liradan, yeşil soğan 10 liradan, ıspanak 10 liradan, marul 10 liradan, mantar 50 liradan, istiridye mantarı 60, bezelye 17,5 liradan, istiridye mantarı 60 liradan, kabak 17,5 liradan, biber 10 liradan, nane 5 liradan, dolmalık biber 12,5 liradan, maydanoz 5 liradan, kavun 15 liradan satışa sunuluyor.