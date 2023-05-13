Seçim öncesi altına yoğun talep

 Kapalıçarşı'da seçim öncesi gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve benzeri yatırımlık altın alışverişinde patlama yaşanıyor. Altın fiyatlarında yaşanan artış ve seçim sonrası döviz kurlarında artış olacağı yönündeki tahminler altına talebi iki kat arttırdı. 

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  • 13.05.2023 17:38
  • Güncelleme: 13.05.2023 17:38
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Seçim öncesi altına yoğun talep

Altın fiyatlarında yaşanan artış ve seçim sonrası kurda beklenen yukarı yönlü hareket Kapalıçarşı’da altın satışlarını arttırdı. Gelirini enflasyon karşısında korumak isteyen vatandaşlar çarşının yolunu tuttu. 

Seçim sonrası piyasanın yukarı yönlü olması beklentisinin vatandaşı altına yönelttiğini belirten Sarraf Sedat Çiğdem, seçim arefesinde altın piyasasında belirsizlik yaşandığını anlattı. Altının belirsizliği hiç sevmediğini dile getiren Çiğdem, “Bu yüzden alım-satım arasındaki makas aralığı yüksek gibi gözüküyor. Bizim beklentimiz seçimden sonra da -seçimin sonucu ne olursa olsun- piyasanın yukarı yönlü olacağı yönünde. Tabi bu fiyatlar biraz toparlanıp düzene biner. Fakat fiyatların yukarı yönlü hareket edeceğini bekliyoruz. Vatandaşın talebi var. Altın yükseldikçe vatandaşlar Türk Lirasında kalmak istemiyor. Zarar etmemek için vatandaşlar altına yöneliyor. Vatandaşlar altının düşmesini bekliyor ama altın düşecek gibi görünmüyor. Ben vatandaşlarımıza TL’de kalmamalarını 1 lira dahi olsa çeyreğe dönmelerini tavsiye ederim” dedi. 

‘SEÇİMDEN SONRA HANGİ HÜKÜMET GELİRSE PİYASA ONA GÖRE ŞEKİLLENECEK’

Seçimden sonra piyasanın netleşeceğini ifade eden Sarraf Ahmet Ergüven de, “Seçime tabii 20 saat kaldı. Piyasada hükümet değişebilir diye satış fiyatları ona göre fiyatlandı. Ama alım fiyatları bankalarda eski hükümet devam ederse diye bir alış fiyatı var. Hükümet değişirse diye satış fiyatı var. Bugün bankalar doları internet üzerinden 19,20’den alıyor fakat 23 liradan satıyor. 4 lira gibi bir fark var. Normal bir piyasa değil. Vatandaşta seçimden sonra fiyatlar artacak gibi bir algı var. O yüzden çok fazla alım yaptılar. Herkes de bekliyor. Artık seçimden sonra hangi hükümet gelirse piyasa ona göre şekillenecek. Şu anda çeyrek altın 2 bin 540 lira. 1 gram altında 1460 lira. Piyasa oluştuğunda çeyreğin 2 bin 300 lira, gram altının da 1300 lira olması lazım. Aşırı talepten dolayı alım satım arası çok açık. Biz de sonrasını bilemiyoruz. Bankaların dolara ihtiyacı olmuş olsa alış fiyatını 19-20 liradan tutmazlar. 21 liraya yükseltirler alış fiyatını. Ellerinde ürün olduğu için alış fiyatını yükseltmiyorlar. Sadece satış fiyatını yükseltiyorlar. Vatandaşlar 10 gündür primli fiyatlardan altın alıyor.  Altın veya döviz satan yüzde 20 gibiyse alan yüze 80 oranında. Herkes seçim sonrası için bir kâr elde etmeye başlıyor. 15 gün önce altın alanlar şu an satsa ciddi kâr elde etmiş olacak. Herkesin öngörüsü piyasa şartlarında gerçekleşiyor. Her şey seçimden sonra netleşecek” diye konuştu. 

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Çeyrek Altın: 2447 TL
Yarım Altın: 4960 TL
Tam Altın: 9908 TL

1ha

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