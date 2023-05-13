Seçim öncesi döviz bürolarında hareketlilik

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri’ne saatler kaldı. Seçimin yaklaşması para piyasasını da hareketlendirdi. Kayseri’de de birçok kişi, birikimlerini değerlendirmek için döviz bürolarına akın etti.

Enflasyondan korunmak için vatandaşların Euro, Dola ve Sterlin gibi para birimlerine talep gösterdiğini belirten döviz bürosu gişe sorumlusu Ahmet Birtek, “Dolarda geçtiğimiz günlere göre faizin düşük kalmasında dolayı vatandaşlarımız da enflasyondan korunmak için dolara karşı bir talep oluşturdu. Ve bunun karşısında dolar, euro, sterlin gibi bazı para cinsleri de TL cinsine göre çok daha fazla değer kazanmaya başladı. Bu durumun bir diğer etkisi de seçimin belirsizliği, seçime güvensizlik oluşturdu” dedi.

Seçim sonucuna bağlı olarak hangi hükümet gelirse gelsin dövizde dalgalanmanın devam edeceğini anlatan Birtek, 1-2 ay içinde tekrar yatay politikalar gereğince normale döneceğini öngördüklerini söyledi.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

Dolar, 22 liradan alınıp 23 liradan satılırken,

Euro 24 liradan alınıp 25 liradan satılıyor.