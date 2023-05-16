Seçim sonuçlarına hangi anket firması ne kadar yaklaştı?

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sonuçlar belli oldu. Anket firmalarının seçim öncesi yaptıkları tahminlerde başarı oranları incelendi.

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  • 16.05.2023 14:00
  • Güncelleme: 16.05.2023 14:00
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Seçim sonuçlarına hangi anket firması ne kadar yaklaştı?
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

14 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sonuçlar belli oldu. Anket firmalarının seçim öncesi yaptıkları tahminlerde başarı oranları incelendi.

13.Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başındaydı. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla 28 Mayıs tarihinde ikinci kez oylama işlemi yapılacak.

Cumhurbaşkanlığında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,8, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 5,17 ve Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı. Milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı yüzde 49.9 oyla 322 milletvekili, Millet İttifakı yüzde 34.9 oyla 213 milletvekili, Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 10 oyla 65 milletvekili çıkarttı. Açıklanan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Seçmenler Erdoğan ve Kılıçdaroğlu için bir kez daha sandığa gidecek.

Anket firmaları seçimlerden önce saha çalışmalarından elde edilen araştırma sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce’nin seçime 2 gün kala adaylıktan çekilmesiyle bazı firmalar, kısıtlı zamanda yeni bir araştırma yaptı.

Önde gelen anket şirketlerinin seçim tahminleri şu şekilde sıralandı:

Betimar

Recep Tayyip Erdoğan 49,1

Kemal Kılıçdaroğlu 45

Sinan Oğan 5,6

Muharrem İnce 0,3

Optimar

Recep Tayyip Erdoğan 50,4

Kemal Kılıçdaroğlu 44,7

Sinan Oğan 1,5

Muharrem İnce 3,4

ORC

Recep Tayyip Erdoğan 44,2

Kemal Kılıçdaroğlu 51,7

Sinan Oğan 2,8

Muharrem İnce 1,3

SONAR

Recep Tayyip Erdoğan 48,8

Kemal Kılıçdaroğlu 44,1

Sinan Oğan 3,5

Muharrem İnce 3,6

GENAR

Recep Tayyip Erdoğan 51,4

Kemal Kılıçdaroğlu 44,3

Sinan Oğan 4,3

Muharrem İnce -

HBS

Recep Tayyip Erdoğan 47,5

Kemal Kılıçdaroğlu 47,0

Sinan Oğan 2,2

Muharrem İnce 3,3

KONDA

Recep Tayyip Erdoğan 43,7

Kemal Kılıçdaroğlu 49,3

Sinan Oğan 4,8

Muharrem İnce 2,2

Metropoll

Recep Tayyip Erdoğan 46,9

Kemal Kılıçdaroğlu 49,1

Sinan Oğan 2,7

Muharrem İnce 1,3

Türkiye Raporu

Recep Tayyip Erdoğan 45,6

Kemal Kılıçdaroğlu 50,5

Sinan Oğan 3,9

Muharrem İnce -

MAK

Recep Tayyip Erdoğan 45,4

Kemal Kılıçdaroğlu 50,9

Sinan Oğan 2

Muharrem İnce 1,7

Yöneylem

Recep Tayyip Erdoğan 44,4

Kemal Kılıçdaroğlu 49,5

Sinan Oğan 4,7

Muharrem İnce 1,4

Kayseri Gündem
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