Seçim Zaferi Coşkuyla Kutlandı

 Türkiye genelinde sandıkların açılmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan 13'ncü Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı. Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olmasına sevinen Kayseri halkı Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 'Kayserili olmaktan ve bu milletin mensubu olmaktan gurur duyuyorum' dedi.

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  • 29.05.2023 03:17
  • Güncelleme: 29.05.2023 13:29
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Seçim Zaferi Coşkuyla Kutlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanı 2’nci tur seçimleri sona ermesiyle sandıkların büyük bölümünün açılmasının ardından 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçildi. Cumhuriyet meydanında ise kutlamalar başladı. Bakan Akar yaptığı açıklamada, “Burada büyük bir coşkuyla sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tamamen ülkemiz için, milletimiz için, bekamız için, refahımız için bir kampanya yürüttük her şey açık, her şey net bir tarafta terörle mücadele diğer tarafta bekamız ve refahımız. Bu konuda milletimiz sağ olsun her türlü desteği verdi. Kayserili olmaktan ve bu milletin mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Artık biz kazandık. Bunun mutluluğunu yaşayacağız. Ama hiçbir şekilde kimseyi rahatsız etmeden, hiçbir şekilde çevreye zarar vermeden, asaletimizi göstereceğiz. Bizler Cumhuriyetiz. Biz bu zaferlere alışığız. Biz bazıları gibi 11 kere seçimi kaybetmedik. Biz bunlara alışığız.  Yağmur, çamur demeden çalışan herkese teşekkür ederim. Sizin aklınızla, ferasetinizle, zekanızla böyle bir zafer kazandık. Bu zaferin gerçek sahibi sizlersiniz. Sağ olun, var olun. Terörle mücadele de elde ettiğimiz kazanımların heba olmasına, başkalarının teklifleriyle yerlerde sürünmesine müsaade etmediniz. Eğer seçimi kaybetseydik terörle mücadelede çok gerilere gidecektik. Şehitlerimizin kemikleri sızlayacaktı. Buna müsaade etmediniz sağ olun, var olun” diye konuştu.

1ha

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