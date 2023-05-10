Seçime yurt dışından rekor katılım

 Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 3 milyon 416 bin yurtdışı seçmenden toplam 1 milyon 817 bin 10 seçmenin oy kullandığını açıkladı. Yüzde 53,18 katılım oranıyla, rekor kırıldı. 

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  • 10.05.2023 10:35
  • Güncelleme: 10.05.2023 10:35
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Seçime yurt dışından rekor katılım

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışı kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi tamamlandı. 73 ülkedeki 151 temsilcilikte ve 16 merkezde oy kullanıldı. Yüksek Seçim Kurumu (YSK) 3 milyon 416 bin seçmenden 1 milyon 691 bin 531 seçmen yurtdışı temsilciliklerde, 125 bin 479 seçmen ise gümrük kapılarında olmak üzere toplam 1 milyon 817 bin 10 seçmenin oy kullandığını açıkladı. 

Bu, yurt dışında bulunan tüm seçmen sayısının yüzde 53,18'ine tekabül ediyor. Bu sayı ile 2023 seçimleri, daha önce yurt dışı temsilciliklerde oy kullanılan 5 seçimi geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerdeki oy kullanma işlemi tamamlanırken, gümrüklerde 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yurt dışında kullanılan oylar mühürlü torbalara konularak Türkiye’ye getirilmeye başladı. Torbalar, Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. 

Türkiye’de de seçmenler, 14 Mayıs Pazar günü seçmenler sabah 08.00 ila  17.00 saatleri arasında oy vermek için sandık başına gidecek. Türkiye seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte yurtdışı sandıklar da açılacak.

1ha

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