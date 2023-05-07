Seçimin ertesi günü eğitim-öğretime 1 gün ara
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını açıkladı.
- 07.05.2023 15:50
- Güncelleme: 07.05.2023 15:50
- 78
Türkiye 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne gidecek. Milli Eğitim Bakanı Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız" dedi.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN