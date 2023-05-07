Seçimin ertesi günü eğitim-öğretime 1 gün ara

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne gidecek. Milli Eğitim Bakanı Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız" dedi.