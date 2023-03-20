Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri'nde oy kullanacak seçmenlerin listesi askıya çıktı. 14 Mayıs'taki seçimde vatandaşlar muhtarlıklardaki listelerin yanı sıra internet üzerinden de seçmen kaydı sorgusu yapabilecek.

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  • 20.03.2023 17:37
  • Güncelleme: 20.03.2023 17:37
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Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri’nin 14 Mayıs’ta yapılacağının kesinleşmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini başlattı. Takvime göre bugün seçmen listesi muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Vatandaşlar kayıtlarının olup olmadığını bu listelerden bakabilecek. 

İNTERNET ÜZERİNDEN SORGULAMA 

Nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar, YSK ve E-devlet üzerinden de sorgu yapabiliyor. Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin ve aynı hanede oturan yakınları ile aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebiliyor. Askı dönemi sonrasında da oy verilecek sandık alanı bilgileri sorgulanabiliyor.

1ha

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