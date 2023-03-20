Seçmen listeleri askıya çıktı

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim yaklaşırken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından gönderilen seçmen listeleri de askıya çıktı.

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  • 20.03.2023 12:14
  • Güncelleme: 20.03.2023 13:36
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Seçmen listeleri askıya çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim yaklaşırken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından gönderilen seçmen listeleri de askıya çıktı.

Seçim takviminin açıklanmasının ardından 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçiminde oy kullanacak seçmenlerin listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı. Oy kullanacak vatandaşlar mahalle muhtarlıklarında askıya çıkan listeden ya da e-devlet üzerinden isimlerini kontrol edebilecek. Seçimde engelli vatandaşlar için de seyyar sandıklara başvuru yapılması gerektiğini söyleyen Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Gonca Kaan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan seçim takvimine göre 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimine gidilecek. Seçim öncesi de bizlere YSK tarafından seçmen listesi ulaştırıldı. Biz de gelen listeyi muhtarlık önüne astık. Vatandaşlarımız da bu listelerden isimlerini bulabilecekler. Vatandaşlarımız isterlerse muhtarlıklardan isterlerse de e-devlet üzerinden oy kullanıp kullanamayacaklarını kontrol edebilirler. Bir de yapılacak seçimlerde engelli olan vatandaşlarımızın bir yakın akrabası gelip seyyar sandık formlarını doldurduktan sonra adreslerine seyyar sandıklar gönderilecek ve seçim kağıtlarıyla beraber oylarını kullanabilirler. Bunu da bildirmek isterim” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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