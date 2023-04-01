Seçmen listeleri için yarın son gün

14 Mayıs 2023’te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimine sayılı günler kaldı. Seçim takvimi işlemeye devam ederken YSK tarafından 20 Mart’ta askıya çıkarılan seçmen listesi de yarın askıdan indirilecek. Seçmenlerin, listede olup olmadıklarını kontrol etmeleri ve listede isimleri bulunmayanları kayıt yaptırmaları gerekiyor. Kontrol ve kayıt yaptırmada son 1 günün içine girildi.

Bu arada adının bulunduğu sandıkta oy kullanamayacak olan yatalak hastaların da, seyyar sandık uygulamasından faydalanabilmeleri için yarına kadar muhtarlıklara raporlarını ulaştırmaları gerekiyor. Yatalak hasta olduğunu belgeleyen seçmenlerin ayağına seyyar sandık götürülerek oy vermeleri sağlanacak.