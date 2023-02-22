Sedat Kılınç: 'Deprem bölgesinde inşaata başlamak için acele edilmemeli'

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a teknik heyeti ile inceleme yapmaya gelen Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, bölgede planlamanın çok iyi yapılması gerektiğini söyleyerek, “Deprem bölgesinde inşaata başlamak için acele edilmemeli” dedi.

Yeni yapılarda özellikle planlamanın çok dikkatli şekilde yapılması gerektiğini söyleyen Sedat Kılınç, “Öncelikle ülke olarak çok üzüntülüyüz. Burada öncelikle şundan dolayı üzüntülüyüz; deprem ülkenin bir gerçeği, benim defalarca uyarım olmuştu. Şunu demiştik; ülkemiz fay hatları üzerinde duruyor. Ülkemizin birçok şehri fay hatları üzerinde. Deprem riski belli. Bunun tedbirini almazsanız, ondan sonra kader dersek bu doğru olmaz. Tedbir almamız lazım diye ben yıllar öncesinden beri söylüyorum. Yaptığımız incelemelerde nerede tedbir alacağımız konusunda en önemli husus, yıkılan binaların birçoğunun 30-35 yıllık olduğunu gördük. Bunların neden yıkıldığına baktığımızda özellikle betonun sağlıklı olmadığını, beton dayanımının çok düşük olduğunu ve demirlerin düz demir olduğunu yani aslında taşıyıcı kolon dediğimiz kirişlerin görev yapmadığı görülüyor. Bunu biz zaten biliyorduk ama herkes de gelip burada enkazları gördüğünde canlı canlı da görebilir. Defalarca uyarmıştık. Şimdi ülke olarak bugün bu bölgede yaşanan, yasa boğulduğumuz bu ağır kayıp, daha sonra daha büyük kayıplara da neden olabilir. Mesela şu an en çok konuşulan Marmara Bölgesi’ndeki fay hattında 7.6, 7.7 şiddetinde büyük bir deprem beklendiği. Hemen hemen bütün jeologlar ve hocalar aynı görüşü paylaşıyor. Yani yakın zamanda bir deprem bekliyoruz. Bugün biz ülke olarak bu süreci geriye götüremeyiz. Çok ağır bir durum ve ülke olarak da bunun travmasını yaşıyoruz. Buradaki insanlar çok çok fazla yaşıyor. Biz de ikinci günden sonra buralara geldik. Biz de Kayseri’de depremi yaşadık. Daha sonra gelince eksiklikleri gördük. Bu eksiklikleri gördükten sonra gücümüz neye yetiyorsa destek olmaya çalıştık. İş makinelerinden, gıda ihtiyaçlarından her konuda destek olmaya çalıştık. Bir iş adamı olarak bu bizim vatani görevimiz ama devleti yönetenlerin de görevi var. Burada bir sıkıntı yaşandı, 1 yıl sonra 3 yıl sonra kestiremiyoruz belki de yarın İstanbul’da büyük bir deprem bekleniyor. Bu deprem için neler yaptık? Nasıl bir önlem aldık? Oradaki riskli yapı sayısı bu bölgedeki bütün illerin toplamından daha fazla. Buradan ders çıkarmayı herkes konuşuyor. Ders çıkarıyor muyuz ki ders çıkarıyorsak bugün İstanbul için eylem planının hazır olması lazım. Baktığımızda yetkililerden bir açıklama görmüyoruz. Bugün burada yaşanan yarın İstanbul’da da Allah muhafaza yaşandığında ülke olarak bu işin altından kalkamayız” dedi.

Kılınç, inşaata başlamak için acele edilmemesi gerektiğini ve beklenmesi gerektiğini söyleyerek, “Bir iki noktaya temas edecek olursak ilk olarak, bu bölgede acele edilip inşaata başlanması doğru değil. Bugün artçılara bakıyoruz 5-6 seviyesinde artçı depremler oluyor ve temel atıp inşaata başlandığında bu depremlerin etkisi ile sağlıklı bir yapı ortaya koyamazsınız. Acele edilmemesi lazım. Daha çok planlamaya zaman harcamamız lazım daha sonra inşaat kısmını da yine hızlı bir şekilde yapalım. Bu noktada biraz acele etmeyelim. Bilim adamlarının ya da jeologların söylediği artçılar 1 yıla kadar devam edecek ama bu azalarak devam edecek. Belki 2-3 ay sonra müsait olacak artık inşaat yapmaya ama bu 2-3 ay sürede de İstanbul gibi bir alanda neler yapılabilir diye oraya acil bir şekilde başlamamız lazım. Burada da deprem bölgelerinde konteyner kentler kurmamız lazım. Önceliğimizin bu olması lazım. İnsanların sağlıklı bir şekilde yaşayabileceği, içerisinde yaşam alanlarının olduğu konteyner kentler kurmalıyız. Bizim ülke olarak buna ihtiyacımız var. Bugün olmasa yarın ihtiyacımız var. Bugün ihtiyaçtan burada kullanırız bunları, yarın farklı bir şehirde ihtiyaç olduğunda oraya götürürüz. Bence 3 ay inşaat noktasında adım atılmaması lazım ve bu noktada da ciddi bir planlama yapılması lazım. Planlama olmadan hızlı bir şekilde çözüm üretelim diye yanlışa düşmeyelim. Ben bu noktada uyarılarımı yapmak istiyorum. Tekrar bütün ülkemize geçmiş olsun diyorum. Ülkenin bu deprem gerçeğini unutmayalım ve depremin öldürmediğini sağlıksız yapıların, sağlıksız şehirlerin yanlış zemine kurulan şehirlerin insanları öldürdüğünün farkına varalım” ifadelerini kullandı.

Teknik ekibin inceleme ve destek çalışması için bölgeye geldiğini söyleyen Kılınç, “Kahramanmaraş’a da şu göre için geldik. Bir konteyner kent kurulacak. Bunun altyapısını bizim ekiplerimiz hazırlıyorlar. Bu görevler için mimar, mühendis ekiplerimiz buradalar ve destek veriyorlar. Bunun için geldik ama biz bölgedeyiz. Sürekli elimizden geldiğince ve gücümüz yettiğince bölgeyi destekleyeceğiz. Bu günlerde millet olarak dayanışmanın en zirve noktasındayız. Görüyoruz herkes elinden geleni yapıyor. Biz de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.