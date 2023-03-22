Sedat Kılınç: 'Kayseri ye hizmet için varım'

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde İYİ Parti'den Kayseri milletvekilliği aday adaylığını düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.

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  • 22.03.2023 16:55
  • Güncelleme: 22.03.2023 17:10
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Sedat Kılınç: 'Kayseri ye hizmet için varım'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlerde İYİ Parti’den Kayseri milletvekilliği aday adaylığını düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.

Sedat Kılınç, toplantıda Kayseri yatırımları ile ilgili verdiği bilgileri hazırlanan görsellerle anlattı. Halkın taleplerinin doğru şekilde karşılanmasını istediklerini söyleyen Kılınç, “Bu partiye, bu teşkilatlara gönül vermiş insanlar, şunları istiyor ve şunlar için mücadele ediyor; Hukukun üstünlüğünü yeniden sağlanması, devlet kurumlarının liyakatli, ehliyetli kadrolarla yönetilmesi. Ülkemizin refah ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artması. Halkımızın taleplerinin, beklentilerinin ve ihtiyaçlarının doğru bir şekilde karşılanmasını ve ülkemizin müreffeh medeniyetler seviyesine çıkmasını istiyor. Genel başkanımızın da bütün İYİ Parti teşkilatlarının da maksadı siyasi bir yola girme amaçları bunlar” dedi.

Kılınç, parti olarak bakış açısını yeniden inşa etmek istediklerini söyleyerek, “Amacımız ve hedefimiz ülkemizin kutuplaşmasına son vermek, bunu engellemek, yeniden tek millet olarak doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle Türküyle, Kürtüyle, Çerkeziyle, Lazıyla hangi mezhepten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun millet felsefesini, millet bakış açısını yeniden inşa etmek istiyoruz. Amacımız, maksadımız bu. Biz milletimizi seven, vatansever insanlarız. Ben, bugün 28. dönem İYİ Parti Milletvekili aday adayı olarak bunları sizlerle paylaşmak istedim. Sevgili milletim, necip milletim. İnşallah güzel günler, aydınlık günler bizi bekliyor ” ifadeleri ile milletvekilliği aday adaylığını açıkladı.

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İHA

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