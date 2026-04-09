Sedat Kılınç'ın babası Said Kılınç hayatını kaybetti
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç'ın babası Said Kılınç, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç'ın babası Said Kılınç, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Said Kılınç, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sedat Kılınç sosyal medyada yaptığı paylaşımla, babasının ölüm haberini duyurdu. Kılınç paylaşımında, "Canım babam Said Kılınç'ı kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazı ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedilecektir. Rabbim mekanını cennet eylesin. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerine yer verdi.