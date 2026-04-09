İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç'ın babası Said Kılınç, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç'ın babası Said Kılınç, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Said Kılınç, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sedat Kılınç sosyal medyada yaptığı paylaşımla, babasının ölüm haberini duyurdu. Kılınç paylaşımında, "Canım babam Said Kılınç'ı kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazı ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedilecektir. Rabbim mekanını cennet eylesin. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

Son 30 Yılda, Parkinson Hastalığının Görülme Sıklığı Arttı
Son 30 Yılda, Parkinson Hastalığının Görülme Sıklığı Arttı
Kayseri'de 5 yeni KAYBİS istasyonu açıldı
Kayseri'de 5 yeni KAYBİS istasyonu açıldı
Hacılar Büyük Su Projesi, bağ sezonu başlamadan tamamlanacak
Hacılar Büyük Su Projesi, bağ sezonu başlamadan tamamlanacak
Sedat Kılınç'ın babası Said Kılınç hayatını kaybetti
Sedat Kılınç'ın babası Said Kılınç hayatını kaybetti
İncesu'da müstakil evde yangın
İncesu'da müstakil evde yangın
Yaşlı Yaşam Merkezi'nde Ulu Çınarlar İkinci Baharını Yaşıyor
Yaşlı Yaşam Merkezi'nde Ulu Çınarlar İkinci Baharını Yaşıyor
