Sedat Kılınç'ın babası Said Kılınç, son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç'ın vefat eden babası Said Kılınç son yolculuğuna uğurlandı.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve iş insanı Sedat Kılınç'ın babası Said Kılınç, rahatsızlığından dolayı bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Sabah saatlerinde Said Kılınç'ın vefat ettiği öğrenildi. Hulusi Akar Caminde kılınan cenaze namazına, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Tansu Şener, Kılınç’ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Said Kılınç, kılınan cenaze namazının ardından, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
